A Napoli la scuola gratis per formare talenti con Arena e Decaro: diventerà una serie TV

Napoli – Dopo il lancio dello scorso anno, in occasione del settantennale di Massimo Troisi, è stata presentata la seconda edizione dell’accademia totalmente gratuita – incentrata sulla formazione di aspiranti talenti in musica, danza e recitazione e nata da un’idea di Lello Arena – che prende il nome di C.I.O.É – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive e che quest’anno diventerà una nuova serie TV. I corsi, che si avvalgono della partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo, si stanno tenendo presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli.

Napoli, accademia gratis di talenti con Arena: sarà una serie TV

L’iniziativa, nata dalla volontà di Lello Arena e del sindaco Gaetano Manfredi, gode del supporto finanziario del Comune di Napoli ed ha come obiettivo la valorizzazione di giovani talenti nazionali e campani nel campo delle discipline artistiche. Si tratta di un corso trimestrale completamente gratuito che attualmente vede impegnati i soli 100 allievi (attori, autori, musicisti, cantanti, ballerini, artisti di strada) che hanno superato le selezioni, accedendo direttamente alle lezioni dei migliori professionisti di settore.

La novità di quest’anno è il lancio in TV di C.I.O.É, diventato un format prodotto da Rai – Contenuti Digitali e Transmediali, condotto dall’attore Biagio Musella. Le esperienze dei ragazzi all’interno della scuola saranno, infatti, raccontate in una serie televisiva che sbarcherà su RaiPlay.

La struttura del programma sarà suddivisa in varie fasi: dalle selezioni alle lezioni giornaliere fino alle masterclass tenute da professionisti del calibro di Nicola Piovani, Francesco Cicchella, Linda Brunetta ed Enzo Decaro. Non mancheranno i momenti di prova dello spettacolo finale fino al debutto in piazza del Plebiscito.

Al termine del percorso formativo, infatti, gli allievi avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso, diventando protagonisti di 8 produzioni con spettacoli dal vivo che si terranno dal 9 al 16 agosto nella famosa piazza partenopea, nell’ambito della rassegna Restate a Napoli 2024.

Oltre a Lello Arena, direttore artistico e docente di recitazione, faranno parte del team anche Dino Carano e Susy Puglia, rispettivamente docente e coach di danza, Massimiliano Jovine e Giuseppe Spinelli, entrambi docenti di musica, e Emilia Zamuner, docente di canto.

“Prototipo unico in Italia di una struttura di accoglienza e formazione dei nuovi protagonisti del nostro futuro prossimo C.I.O.É è il solo talent senza giurati, senza esclusi e dove tutti hanno già vinto. Può essere un caso che nasca e cresca nella città di Napoli ? Non credo! Nell’evidente rinascimento culturale della nostra città, C.I.O.É. è uno dei punti di forza perché profuma di bellezza, di giovinezza, di talento e di futuro” – ha commentato Lello Arena.