Pianura, prete anticamorra si presenta col megafono nella piazza di spaccio e la fa chiudere

Si chiama Don Antonio Coluccia il prete vocazionista che si è presentato ieri a Pianura, quartiere di Napoli, in una piazza di spaccio armato di megafono. Un gesto estremo, pericoloso quanto efficace, che ha sortito gli effetti desiderati.

Alla vista del parroco, accompagnato dalle forze dell’ordine, i criminali si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Don Antonio ha intimato loro di andare via, rivolgendosi direttamente ai pusher, che loro malgrado sono stati obbligati ad accogliere la richiesta. “La droga non ha mai reso felice nessuno. Non lasciatevi abbracciare dal crimine! La camorra non vi darà nulla, ma vi offrirà solo fame e criminalità. Ruba la speranza ai cittadini di questa terra”, queste alcune delle frasi gridate dal parroco, che poi si è rivolto ai più giovani: “Ragazzi, siete giovanissimi, non cadete nelle mani di questi clan che vi rubano la speranza e creano sofferenza nelle vostre famiglie. La camorra è la negazione del Vangelo, Se volete un quartiere più sicuro, non dovete far altro che parlare. Fatelo per i bambini, non si può accettare questo, le madri hanno paura per i propri figli”.