Violenta rissa in piazza a Portici, litigano per una partita di carte: spunta anche una pistola

Una violenta rissa sarebbe esplosa questa notte a Portici, in piazza San Ciro, tra due gruppi di ragazzi che, stando a quanto emerso, avrebbero iniziato a discutere per una partita di carte per poi passare alle mani.

Rissa a Portici tra ragazzi per una partita di carte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Portici che hanno provveduto ad arrestare per rissa un 18enne, di San Giorgio a Cremano, e denunciare, per lo stesso reato, altri 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, tutti coinvolti nell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, pare che la discussione sia degenerata nel corso di una partita di carte. I ragazzi, divisi in due gruppi, si sarebbero così fronteggiati in piazza San Ciro dopo che il 18enne arrestato avrebbe colpito al volto uno dei contendenti con il calcio di una pistola.

L’arma, con 3 proiettili nel tamburo, è stata sottratta al giovane e sequestrata dai carabinieri intervenuti per sedare la rissa. Il 18enne finito in manette e poi ai domiciliari, dovrà rispondere al giudice non solo di rissa aggravata ma anche di lesioni personali, porto abusivo di armi e detenzione di arma clandestina. Per gli altri denunciati l’accusa è di rissa aggravata.

Intanto, proprio a San Giorgio a Cremano, l’amministrazione comunale ha scelto di intensificare i controlli proprio nelle aree della movida giovanile, per prevenire caos, comportamenti incivili e tenere a bada la folla che tende a formarsi durante i fine settimana e i giorni festivi.