Terremoto tra Napoli e Pozzuoli, i cittadini: “Una scossa diversa dalle altre. Tremava tutto”

Mattinata di paura per i cittadini di Pozzuoli e Napoli che alle prime ore della giornata di oggi, 18 luglio, hanno avvertito un forte terremoto, ancora con epicentro ai Campi Flegrei.

Terremoto Campi Flegrei oggi: paura da Pozzuoli a Napoli

La scossa, registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 8:08, si è verificata ad una profondità di 2 km, con una magnitudo di 3.6. Il movimento, preceduto da un boato, è stato percepito non solo nella zona dei Campi Flegrei ma anche in diverse zone di Pozzuoli e Napoli.

Diversi i cittadini che hanno raccolto le proprie testimonianze all’interno del gruppo Facebook Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei e che parlano di una scossa leggermente diversa dalle altre, quasi come una forte vibrazione proveniente dal sottosuolo.

“Sentita forte, non saprei spiegare bene perché mi è sembrata leggermente diversa dalle altre“, “sembrava una vibrazione, l’ho percepita diversa dalle altre che di solito sento”, “una forte vibrazione dal basso”, “è stato come fosse esplosa una bomba”, “a parte il boato che è stato forte ma il movimento non è stato il solito”: sono alcuni dei commenti rilasciati a seguito della scossa.

“Tremava tutto, che paura” – scrivono diversi utenti che hanno percepito chiaramente la scossa, una delle più forti registrate finora, dopo quelle del 20 maggio (di magnitudo 4.4, 3.9 e 3.5) e del 10 maggio (magnitudo3.6 e 3.7). Anche il 27 aprile si verificò una scossa di 3.9.

“Dalle ore 8:08 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che la scossa più forte registrata è stata di magnitudo 3.6, localizzata nei pressi di via V Traversa Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alla profondità di 2,4 km” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Municipale 0818551891, Protezione Civile 08118894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che la accompagnano possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV”.