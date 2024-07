Spettacolo della natura sulla spiaggia napoletana, 90 uova di tartarughe: stanno per nascere

Nuova eccezionale scoperta sulle spiagge di Bacoli dove è stato ritrovato il primo nido di tartarughe Caretta Caretta con oltre 90 uova depositate e pronte a schiudersi proprio sulla celebre Spiaggia Romana. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

A Bacoli la nascita delle tartarughe: oltre 90 uova in spiaggia

“Che gioia! Sono più di 90 uova. Manca poco alla nascita delle tartarughe Caretta Caretta sulle spiagge di Bacoli. E’ il primo nido scoperto nella nostra città, difeso dai volontari, donne e uomini di grande valore morale e che onorano con la propria passione la nostra terra” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

“Le uova delle piccole tartarughe si schiuderanno sulla Spiaggia Romana e sarà un giorno meraviglioso che vivremo tutti insieme. Una sensibilizzazione collettiva a tutela della sostenibilità, dell’ambiente, della natura. Oggi siamo stati sul posto, in riva al mare, per ringraziare i volontari di Domizia e per continuare a valorizzare questo litorale dalle enormi potenzialità. Noi ci crediamo, insieme, ci riusciamo. Un passo alla volta”.

Sarà possibile, dunque, direttamente dagli arenili partenopei, assistere all’emozionante momento della nascita delle tartarughe Caretta Caretta, la specie minacciata dal rischio estinzione più comune dell’intero Mar Mediterraneo. La “mamma” tartaruga è stata chiamata Sibilla, un nome che richiama la Sibilla Cumana. La scoperta è stata certificata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e dai volontari di Domizia.

Un ritrovamento che non fa altro che confermare il miglioramento della qualità del mare di Bacoli (e più in generale di Napoli) e del suo habitat marino. Soltanto lo scorso anno proprio una tartaruga Caretta Caretta aveva incantato i bagnanti di Pozzuoli, tuffandosi in mare dopo aver depositato le uova in spiaggia. Si attende, ora, la schiusa e la liberazione in mare delle tartarughe che hanno scelto di dirigersi verso le spiagge bacolesi.