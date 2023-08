VIDEO/ Spettacolo della natura a Pozzuoli: tartaruga Caretta depone le uova in spiaggia

Un vero e proprio spettacolo della natura ha incantato i bagnanti del Lido Napoli di Lucrino, a Pozzuoli, che hanno assistito ad una scena mozzafiato: quello di una tartaruga Caretta Caretta che dopo aver depositato le sue uova in spiaggia, ha fatto ritorno in mare.

Spettacolo a Pozzuoli: nido di tartaruga Caretta Caretta in spiaggia

In molti hanno filmato la tartaruga-madre, osservando le uova depositate sul tratto di arenile, messo tempestivamente in sicurezza per proteggere il nido. Sulla spiaggia la meraviglia è triplicata allo schiudere delle uova che segna la nascita delle piccole tartarughine.

“Le uova stanno schiudendo e man mano stanno uscendo piccole tartarughine. Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza il nido per tutelare questi esemplari” – ha spiegato Luigi Aucelli, direttore del lido, rivolgendosi a Il Mattino.

Un evento magico racchiuso in un video diffuso sui social del Lido che mostra una tartaruga neonata dirigersi verso l’acqua, dando inizio al suo viaggio in mare: “Abbiamo il piacere di condividere con voi un momento davvero emozionante che abbiamo catturato sulla nostra spiaggia”.

“Date un’occhiata a questa piccola tartaruga neonata che si dirige coraggiosamente verso il mare, iniziando il suo viaggio nella natura selvaggia. Questi istanti preziosi ci ricordano quanto sia fondamentale preservare il nostro ambiente marino, affinché creature affascinanti come questa possano prosperare. Al Lido Napoli ci impegniamo ad assicurare che la nostra spiaggia rimanga un luogo incontaminato, dove momenti di magia naturale come questo possono ancora accadere”.

La presenza del nido è stata segnalata alla stazione zoologica di Napoli. Attualmente la zona è stata liberata e delimitata. Stando a quanto reso noto dai gestori, tra domenica e lunedì sarà possibile assistere alla schiusa delle uova.