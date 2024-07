Crollo Scampia, c’è la terza vittima: è morta Patrizia, mamma di Roberto e zia di Margherita

Sale a 3 il bilancio delle vittime del crollo di Scampia: questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli è deceduta Patrizia Della Ragione, 53 anni, mamma di Roberto Abbruzzo e zia di Margherita Della Ragione, morti anche loro durante il cedimento del ballatoio del terzo piano della Vela Celeste.

Crollo di Scampia, sale a 3 il bilancio dei morti

Un dramma familiare che ha sconvolto l’intera cittadinanza e che, ad oggi, conta una vittima in più. Si tratta della 53enne Patrizia Della Ragione, una delle persone coinvolte nel devastante crollo, che era stata ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli per un politrauma.

Stando a quanto rende noto Rai News le lesioni riportate dalla donna, con fratture alla milza e al bacino, sarebbero risultate troppo gravi, tanto da decretarne il decesso. Prima di lei a perdere la vita sono stati il figlio Roberto, un macellaio 28enne, papà di una bimba di soli 2 anni, e la nipote Margherita Della Ragione, 35enne, mamma di 3 figli.

Pare che anche gli altri due figli di Patrizia Della Ragione siano ricoverati in ospedale. Quattro delle sue nipoti si trovano, invece, all’ospedale Santobono. Sono in totale 7, infatti, le bambine prese in cura dal polo pediatrico partenopeo a seguito del dramma. Le loro condizioni, seppur stabili, restano preoccupanti.

Una tragedia familiare, dunque, che ha sconvolto l’intera popolazione napoletana e soprattutto i residenti di Scampia che fin da subito si sono dati da fare per aiutare i propri vicini. Sono stati proprio loro, infatti, a soccorrere per primi le bambine travolte dalle macerie, trasportandole d’urgenza presso il polo pediatrico partenopeo.

Un dramma che messo in moto una potente catena di solidarietà nei confronti degli sfollati, dei feriti e delle famiglie delle vittime. A lanciare appelli per sostenere Scampia sono stati anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Franco Ricciardi e Deborah De Luca.