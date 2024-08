VIDEO/ Parla l’ultima pugile che ha battuto Khelif: “Ora come ora nessuno sa qual è la verità”

Imane Khelif non è imbattibile. Parola di Amy Broadhurst, l’ultima pugile che è stata in grado di batterla: era il Mondiale 2022 quando l’irlandese la superò aggiudicandosi la medaglia d’oro, e lasciando all’algerina “solo” quella d’argento.

Amy Broadhurst, l’ultima pugile che ha battuto Imane Khelif

Amy Broadhurst è entrata nella discussione che è sorta all’inizio dell’Olimpiade francese, ma è esplosa proprio oggi, quando la napoletana Angela Carini si è ritirata dall’incontro dopo soli 45 secondi, lasciando la vittoria a Khelif. Dopo aver preso due colpi, di cui in particolare il secondo percepito molto forte, Carini ha deciso di lasciare la vittoria all’avversaria. “Ho pensato che era meglio essere intelligenti che rischiare di farmi molto male”, così si è giustificata l’atleta delle Fiamme Oro.

Amy Broadhurst ha dunque pubblicato su X un filmato di un minuto e 56 secondi, la fase finale dell’incontro che le permise di diventare campionessa del mondo. Ha scritto semplicemente “Thoughts after watching this?”, “Cosa pensate dopo aver visto ciò?”. Nel video è evidente la superiorità dell’irlandese, con Khelif in grande difficoltà. È molto evidente anche il divario tecnico con Amy Broadhurst dalle movenze composte, pulite, una tecnica praticamente impeccabile che le consente di esprimere tutta la sua potenza. Dall’altra parte Imane Khelif in debito d’ossigeno, scomposta, testa e guardia basse, colpi portati sui guantoni dell’irlandese. La brutta copia, insomma, di quella che appare essere oggi, ma è doveroso sottolineare che due anni di duro lavoro sono sufficienti per raggiungere evidenti miglioramenti.

“Nessuno sa qual è la verità”

Amy Broadhurst ad ogni modo non mette la mano sul fuoco ed al commento di un utente, che le chiedeva se dunque secondo lei fosse tutto ok con Angela Carini “semplicemente” non al livello di Khelif, ha risposto così: “Se fosse un uomo e venisse accertato al 100%, io sarei disgustata dal fatto di esserci salita sul ring così come molte altre. Un uomo contro una donna non è assolutamente ok. Ma ora come ora nessuno sa qual è la verità”.

