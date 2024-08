VIDEO/ Gigione dopo la caduta dal palco: come sta e cosa è successo

È diventato virale sul web il video della caduta di Gigione durante la sua esibizione a Baia Felice: lo stesso artista ha voluto tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni annunciando il prossimo appuntamento previsto per l’estate.

Caduta di Gigione dal palco a Baia Felice: come sta

“Eccomi qua, dopo la caduta libera di Gigione il mio spettacolo è continuato alla grande. A Baia Felice ci siamo divertiti tutti quanti. Vi aspetto sempre alla grande il 22 agosto ad Atrani. Vi mando un bacio e vi voglio bene a tutti quanti” – queste le parole pronunciate dall’artista in un video pubblicato sui suoi canali social.

Durante il concerto di ieri, infatti, mentre intonava la sua Trapanarella, le assi del palco hanno ceduto facendo sprofondare il cantante sul suolo. Per lui solo qualche graffio e lievi ematomi che non gli hanno impedito di proseguire lo spettacolo.

“Un forte abbraccio al mio amico Gigione. Un grande. Dopo la caduta si è subito rialzato e si è ripreso la sua piazza a Baia Felice, ballando e cantando tra la gente. Un fenomeno” – ha dichiarato il sindaco di Cellole, Guido di Leone, postando alcuni scatti della serata.

Proprio nei confronti dell’amministrazione comunale, in queste ultime ore, si sono elevate non poche critiche per una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. L’ente adesso è chiamato a chiedere spiegazioni ai tecnici che si sono occupati del montaggio del palco e valutare l’opportunità di affidarsi ad altri soggetti.

L’evento era stato organizzato dal Comune di Cellole nell’ambito della rassegna Estate Cellolese 2024, la kermesse che nelle scorse settimane ha visto alternarsi sul palco diversi artisti come Simone Schettino, James Senese, Lele Blade, I Ditelo Voi ed altri.