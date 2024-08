VIDEO/ Incredibile al concerto di Gigione: il palco si apre e il cantante sprofonda

Durante il concerto di Gigione il palco si è aperto ed il cantante è sprofondato. L’artista originario di Boscoreale si stava esibendo a Baia Felice, frazione di Cellole: mentre stava intonando da fermo la hit Trapenarella le assi hanno ceduto facendolo precipitare al suolo.

Si apre il palco e Gigione sprofonda durante il concerto

Nonostante un’età non più giovane la caduta non ha avuto gravi conseguenze. Gigione compirà 80 anni a novembre, ma nonostante ciò gira il Centro e del Sud Italia per esibirsi a feste e sagre di paese. Per lui qualche graffio e degli ematomi, nulla che non si possa risolvere in breve tempo.

Il vero tema è però quello che riguarda le condizioni di sicurezza del palco allestito per l’occasione. L’evento era stato organizzato dal comune di Cellole nell’ambito della rassegna Estate Cellolese 2024, ed è proprio l’amministrazione in questo momento ad essere destinataria di critiche per un accadimento che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. L’ente adesso è chiamato a chiedere spiegazioni a chi ha montato il palco e valutare l’opportunità di affidarsi ad altri soggetti. Prima di Gigione si erano esibiti, nelle scorse settimane, Simone Schettino, James Senese, Lele Blade, I Ditelo Voi ed altri artisti.