Va in piscina con gli amici e muore a 13 anni, dolore in Campania: “Vincenzo era buono”

Dolore a Montesano sulla Marcella, nel Salernitano, in lutto per la perdita di Vincenzo, il bambino di 13 anni morto all’interno della piscina di un agriturismo di Padula. La dinamica dell’incidente, avvenuto questa mattina, è ancora in fase di accertamento.

Bambino morto in piscina a Padula, il sindaco: “Era buono”

“Siamo profondamente addolorati. Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso. Era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino” – ha detto Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcella, rivolgendosi all’Ansa.

Un giorno di relax e spensieratezza che si è trasformato in una tragedia senza fine per i familiari del ragazzo, deceduto probabilmente per annegamento mentre si trovava nella piscina della struttura di Padula. Lì vi si era recato in mattinata con i suoi amici, per regalarsi una giornata fatta di tuffi e risate.

Ancora non sono state chiarite le cause del decesso ma non è escluso che Vincenzo possa essere annegato a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo in ogni modo, senza però riuscirci.

Da poco sono giunti in struttura anche i genitori della vittima così come i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dalla Procura di Lagonegro, che dovranno dare il via ad indagini approfondite per ricostruire la dinamica della vicenda e risalire ad eventuali responsabilità. Nel giorno dell’ultimo saluto sarà proclamato il lutto cittadino.

Un dramma che segue di poco quello del piccolo Giuseppe, deceduto in simili circostanze nel giorno di Ferragosto. Il bambino si era recato in un agriturismo di Vico Equense con la sua famiglia per trascorrere la giornata festiva. Dopo essersi tuffato in piscina, tuttavia, non sarebbe più risalito, perdendo poi la vita a soli 7 anni.