Dramma in Campania, un bambino si tuffa in piscina e perde la vita: aveva 13 anni

Tragedia questa mattina a Padula, nel Salernitano, dove un bambino di soli 13 anni è morto mentre si trovava all’interno della piscina di un agriturismo. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità, dalla dinamica ancora in via di accertamento.

Tragedia a Padula: bambino di 13 morto in piscina

Doveva essere una giornata di sorrisi e spensieratezza quella che invece si è trasformata in un dramma senza fine per una famiglia di Montesano sulla Marcellana: il ragazzino sarebbe deceduto, per cause ancora da accertare, proprio mentre si divertiva in compagnia di altre persone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che avrebbero cercato di rianimare in ogni modo la giovane vittima, senza però riuscirci. Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, è probabile che il 13enne sia deceduto per annegamento.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini del caso, fare chiarezza sulla vicenda e risalire ad eventuali responsabilità. Intanto la Procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta disponendo poi l’avvio dell’esame autoptico.

Soltanto poche settimane fa, precisamente nella giornata di Ferragosto, a perdere la vita in simili circostanze era stato un bambino di 7 anni, originario di Castellammare di Stabia. Il piccolo, che stava trascorrendo la giornata festiva insieme ai suoi familiari in un agriturismo di Vico Equense, dopo essersi tuffato in piscina non sarebbe più risalito a galla. Anche in quel caso né l'intervento dei genitori, che si sono tuffati subito in acqua, né l'arrivo dei soccorsi sono serviti ad evitare il tragico epilogo.

