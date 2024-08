Veglia di preghiera per il piccolo Giuseppe: annegato in piscina e morto a soli 7 anni

Si terrà oggi, venerdì 16 agosto alle ore 19:00, la veglia di preghiera per il piccolo Giuseppe, il bambino morto a soli 7 anni dopo essere annegato nella piscina di un agriturismo di Vico Equense, dove stava trascorrendo la giornata di Ferragosto con la sua famiglia.

Preghiera per Giuseppe, bambino morto in piscina a Vico Equense

“Signore, ti affidiamo il nostro dolore” – si legge nella nota diffusa sui social per annunciare la veglia di preghiera che sarà celebrata nella Parrocchia di Sant’Agostino a Castellammare di Stabia in memoria del bambino tragicamente scomparso.

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri quando il piccolo, che pare sapesse nuotare, si è tuffato in acqua senza più risalire a galla. Non è chiaro se l’annegamento sia stato causato da un malore (forse una congestione o uno sbalzo climatico per l’eccessivo caldo) oppure abbia impedito al bambino di raggiungere la superficie dell’acqua.

Quando i genitori si sono accorti della mancata risalita a bordo piscina si sono subito tuffati in acqua, seguiti dal bagnino, per cercare di salvarlo. Purtroppo, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione sono risultati vani: per Giuseppe non c’è stato più nulla da fare.

Intanto la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche della vicenda. La salma della vittima è stata sequestrata per consentire l’avvio dell’esame autoptico e risalire con certezza alle cause del decesso.

“Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio, per questo abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto in Villa Comunale” – è il messaggio postato sui social dal sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.