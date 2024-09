Anche Pizzeria Vesuvio sarà al Pizza Park di Portici: un’esplosione di sapori da gustare sul mare

Manca pochissimo al primo Pizza Park della città di Portici che vedrà, tra i partecipanti, anche un’assoluta eccellenza della cucina cittadina e non solo: la pizzeria Vesuvio.

Pizzeria Vesuvio, chef Petrone arricchirà il Pizza Park

Quattro giorni all’insegna del piatto napoletano più famoso e consumato al mondo: parliamo naturalmente della pizza. Il nuovissimo lungomare di Portici si trasformerà in un tempio del gusto ospitando, dal 12 al 15 settembre 2024, i migliori pizzaioli di Napoli e dintorni.

In quest’Olimpo dei sapori non poteva mancare la Pizzeria Vesuvio, con il maestro pizzaiolo Luigi Petrone ed il suo staff, per offrire le sue specialità in una location davvero d’eccezione: il parco a mare di Portici, inaugurato proprio quest’estate, è il luogo perfetto per un connubio tra panorama, aria di mare ed eccellenze gastronomiche. Pizzeria Vesuvio è tra i 20 selezionatissimi forni che animeranno – e sfameranno – la prima edizione del Pizza Park che promette già di essere un evento unico del suo genere.

Occasione imperdibile: pizze top in una location d’eccezione

Certamente un’occasione per chi non ha mai provato la qualità della pizzeria Vesuvio: il momento giusto per assaggiare e – certamente – ritornare con comodo a scoprire il menù ricco di proposte, dalle pizze più classiche della tradizione alle più ricercate (come la Margherita 2.0 o la “Terra Mia”) che vengono proposte nelle due sedi di via Benedetto Croce 44 a Portici e presso il Centro Direzionale Isola F1, Napoli.

Sarà, però, un’opportunità anche per i più affezionati clienti che potranno gustare le creazioni della pizzeria Vesuvio approfittando della formula menù proposta in occasione del Pizza Park, ad un prezzo eccezionale che comprende diverse pietanze, dall’immancabile pizza al dolce.

Come funziona il ticket menù

Ecco come funzionerà: il Pizza Park si terrà dal 12 al 15 settembre al Parco a mare, nuovo lungomare di Portici accessibile dal viale primo Camaggio, a partire dalle ore 19. L’ingresso sarà libero (e senza barriere architettoniche) ma al costo di 15 euro si potrà acquistare un ticket che comprenderà: una pizza (ogni pizzeria offrirà Margherita, Marinara o una Special), una bibita a scelta tra acqua, soft drink, birra artigianale o vino, un dessert (dolce o gelato), liquore o caffè.

Un prezzo speciale se si pensa che tra le “Special” ciascuna pizzeria offrirà una delle “punte di diamante” del proprio menù. Per l’occasione, la pizzeria Vesuvio proporrà la “Positano”: tre pomodori (rosso, giallo e verde), mozzarella di bufala e scaglie di caciocavallo silano all’uscita dal forno.

Pizzeria Vesuvio, dove si trova e contatti

Per chi non potesse partecipare al Pizza Park, la pizzeria Vesuvio è pronta ad accogliere i propri ospiti anche nelle due sedi fisiche tradizionali.

Dove si trova: via Benedetto Croce, 44 Portici (NA) e Centro Direzionale Isola F1, Napoli

Telefono: +39 081475728 +39 3409524416 (Portici), +39 08118873681 +39 3533966472 (Napoli)

Orari: Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Sabato: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Domenica: Chiuso (Portici), Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:30 Sabato: 12:00 – 15:30 / 18:30 – 22:30 Domenica: Chiuso (Napoli).

Sito web: pizzeriavesuvio.it

Facebook: Pizzeria Vesuvio

Instagram: Pizzeria Vesuvio