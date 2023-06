Situata tra i comuni di Portici e San Giorgio a Cremano, a due passi dalla meravigliosa location del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, la Pizzeria Vesuvio è un’eccellenza dell’arte della pizza sul territorio. Il locale, che nei prossimi mesi grazie ad ulteriori lavori di allargamento e restyling riuscirà ad ospitare fino a 120 coperti, ha un’altra sede al Centro Direzionale di Napoli.

Benvenuti alla Pizzeria Vesuvio

Il calore e l’accoglienza alla Pizzeria Vesuvio sono di casa: l’entrata del locale dà subito la possibilità di affacciarsi sul bancone e sui forni a legna in cui la magia prende vita. E’ lì che il padrone di casa, Luigi Petrone, e tutto lo staff, lavorano con grande maestria e attenzione per l’asporto e per il servizio nelle due sale laterali. Basti solo pensare che i fratelli Petrone sono grandi professionisti, nonché Master Istruttori Pizzaioli con Percorso Formativo Certificato. Professionalità, disponibilità e gentilezza sono anche le parole d’ordine per il competente personale di sala del locale.

Il menù: tradizione, innovazione e materie prime di alta qualità

Il ricco menù, condito da opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, spazia dai fritti alle pizze più classici fino a piatti innovativi che, comunque, strizzano l’occhio alla tradizione partenopea.

Ai fritti classici, dunque, si aggiungono frittatine e montanare speciali per tutti i gusti. Allo stesso modo, numerose sono le pizze innovative presenti nel menù di questa pizzeria: la Margherita 2.0, ad esempio, conserva la tradizione partenopea e la ripropone in chiave contemporanea attraverso pomodoro cotto a bassa temperatura, pomodori dry, pesto di basilico, stracciata di bufala Pugliese e olio evo all’uscita.

In tutti questi casi, le protagoniste sono le materie prime di alta qualità: dalle farine al pomodoro campano e, in particolare, vesuviano, fino all’olio cilentano e casertano, tutti gli ingredienti della pizza della Pizzeria Vesuvio sono prodotti DOP del Sud di prima scelta. Sono questi semplici ma importantissimi elementi di base e la continua ricerca della qualità a donare alla pizza di questo locale leggerezza, morbidezza e alta digeribilità.



Tra i prodotti campani d’eccellenza utilizzati dalla pizzeria figurano anche birre artigianali e vini: dalle birre del Birrificio Artigianale Napoletano fino a vini come il Lacryma Christi del Vesuvio.

La Pizzeria Vesuvio al Napoli Pizza Village 2023

Anche quest’anno la Pizzeria Vesuvio avrà il suo posto tra le migliori pizzerie campane alla nuova edizione del Napoli Pizza Village. L’evento, che quest’anno cambia location, animerà per ben dieci giorni i padiglioni della Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta dal 16 al 25 giugno.

La pizza “Terra Mia”

Come ogni anno, al Napoli Pizza Village le pizzerie ospiti presentano al pubblico le classiche Margherita e Marinara e una pizza speciale. La pizza speciale di quest’anno della pizzeria sarà la Terra Mia: vellutata di zucchine, fior di latte, fiori di zucca ripieni di caciocavallo DOP aromatizzato alla menta e pomodorini semi dry.



RIEPILOGO INFO

Dove si trova: via Benedetto Croce, 44 Portici (NA) e Centro Direzionale Isola F1, Napoli

Telefono: +39 081475728 +39 3409524416 (Portici), +39 08118873681 +39 3533966472 (Napoli)

Orari: Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Sabato: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Domenica: Chiuso (Portici), Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:30 Sabato: 12:00 – 15:30 / 18:30 – 22:30 Domenica: Chiuso (Napoli).

Sito web: pizzeriavesuvio.it

Facebook: Pizzeria Vesuvio

Instagram: Pizzeria Vesuvio