Il nuovo lungomare di Portici è mozzafiato, aprono le spiagge gratis del Parco a Mare: quando

Aprono ufficialmente al pubblico, a partire dal 15 giugno, le spiagge libere del nuovo lungomare di Portici, il moderno e suggestivo Waterfront che si compone di un vero e proprio “Parco a Mare” con arenili attrezzati e gratis per tutti. A renderlo noto è l’amministrazione comunale porticese.

Parco a Mare di Portici: aprono nuove spiagge gratis del lungomare

Come già anticipato in precedenza, la città si sta dotando di nuove spiagge che andranno ad aggiungersi agli splendidi arenili Cirotto e delle Mortelle, garantendo per l’estate 2024 la totale apertura del nuovo lungomare. La data da cerchiare, annunciata dal Comune di Portici, è quella di sabato 15 giugno: sarà in quella giornata che saranno messe a disposizione dei cittadini le nuove spiagge del Parco a Mare sul Waterfront.

Si tratta di circa 11.000 mq di spiagge dotate di docce, servizi igienici e attrezzature sportive (tutto gratuito), disposte a ridosso del nuovo lungomare con pista pedonale dove poter correre e passeggiare ammirando un panorama mozzafiato. Sugli arenili saranno, poi, allestiti campi di beach volley e beach soccer. Non mancherà nemmeno un’area con giostre per bambini.

Sarà, dunque, una estate indimenticabile per i cittadini di Portici che potranno finalmente usufruire liberamente di un litorale completamente trasformato, dotato di spiagge attrezzate e aperte a tutti, oltre ad acque pienamente balneabili. Un meraviglioso “Parco a Mare” per trascorrere giornate di relax e momenti indimenticabili, dall’alba al tramonto.

Si completa così uno degli ultimi tasselli di quel progetto che già lo scorso luglio aveva portato all’apertura della spiaggia Cirotto, poco distante da quella delle Mortelle, offrendo alla cittadinanza nuovi spazi dove poter trascorrere le calde giornate d’estate tra sabbia e mare cristallino, ritagliandosi momenti di svago tra aree dedicate allo sport , aree per lo svago dei più piccoli e passeggiate sul mare.