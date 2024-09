Commozione a Napoli, Silvia è ricoverata per un tumore: sposa il suo Cristiano in ospedale

Una storia che commuove è quella resa nota dall’ospedale Cardarelli di Napoli che proprio tra le sue mura, qualche giorno fa, ha accolto la celebrazione di un matrimonio speciale: quello tra Silvia, paziente oncologica del nosocomio, e il suo compagno Cristiano.

Un matrimonio speciale all’ospedale Cardarelli di Napoli

Il lieto evento è stato annunciato proprio sui canali social dell’ospedale partenopeo che ha voluto diffondere alcuni scatti del matrimonio che si è svolto direttamente in corsia. Un esempio di forza e coraggio quello di Silvia che, nonostante la sua battaglia, non ha perso il sorriso e la voglia di andare avanti.

“Tra le mura del nostro ospedale un’atmosfera di festa ha scacciato via per un attimo le preoccupazioni. Silvia e Cristiano, uniti da un amore profondo e indissolubile, si sono detti sì per sempre proprio qui, nel reparto di Pneumologia e Terapia Semintensiva del Padiglione Palermo” – si legge nella nota del Cardarelli.

“Silvia, una paziente oncologica del Cardarelli, guerriera coraggiosa che combatte ogni giorno con il sorriso, ha deciso di coronare il suo sogno d’amore in un luogo che, pur essendo un ospedale, è diventato per lei e per tanti altri una seconda casa. Un luogo di cura, di umanità e speranza e, ora, anche di gioia. Cristiano, al suo fianco, l’ha sostenuta in ogni momento, dimostrando amore puro e incondizionato“.

“La loro storia ci ricorda che la vita, anche di fronte alle difficoltà, va vissuta a pieno. E l’amore, in ogni sua forma, è la forza che ci sostiene e ci guida. Grazie Silvia e Cristiano per averci regalato un’emozione così intensa. Il vostro matrimonio sarà per sempre un capitolo speciale nella storia del nostro ospedale”.