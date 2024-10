Michael Schumacher al matrimonio della figlia: il Kaiser torna in pubblico dopo 11 anni

Una buona notizia dolorosa vicenda che riguarda Michael Schumacher. L’ex pilota della Ferrari nel dicembre del 2013 è stato vittima di un incidente sulla neve che lo hanno costretto a due operazioni neurochirurgiche, il coma e una lunghissima riabilitazione. Nessuno però conosce realmente le sue condizioni, anche perché la famiglia ha chiesto la massima riservatezza permettendo solamente a pochissimi amici di visitarlo nella sua casa sull’isola di Mallorca, dove il campione vive con la moglie Corinne.

Schumacher presente al matrimonio della figlia, la notizia che fa sorridere tutti

Nei giorni scorsi, sempre a Mallorca, si è sposata la figlia Gina-Maria che è convolata a nozze con Iane Bethke, con cui è fidanzata da 7 anni. Il ragazzo è di padre tedesco e madre inglese. Nella location di Villa Yasmin i due si sono scambiati il “sì” tanto atteso. Un giorno speciale per la famiglia Schumacher, che ha presenziato con tutti i componenti della famiglia all’evento, anche con Michael, che si è concesso la prima presenza in pubblico dopo oltre 11 anni, da quel maledetto 29 dicembre. Foto o video però non ci sono e nemmeno ci saranno: infatti gli sposi, in comune accordo con Corinne Schumacher, hanno vietato l’utilizzo dei cellulari a tutti gli invitati, sequestrandoli all’ingresso della villa in cui si è celebrato il matrimonio.

Tenuto privato anche il numero degli invitati e soprattutto il loro nome, proprio per mantenere la massima riservatezza attorno a Michael Schumacher. Prosegue dunque sulla linea della massima riservatezza la moglie del pilota, che dal 2013 ha chiesto il silenzio su ogni vicenda legata alla salute del marito. Pochissime persone nel corso degli anni hanno avuto la fortuna di poterlo vedere, tra queste lo storico ex Team-Principal della Ferrari, Jean Todt, che ai microfoni della stampa parlando del tedesco si riteneva fiducioso per la sua guarigione.