Sbalzati dalle selle, un altro grave incidente a Napoli: dove è morta la mamma di 42 anni

Un altro grave incidente si è verificato a Napoli, in via Marina, a pochi passi dal punto dove appena un giorno prima ha perso la vita Valeria Vertaglio: a pochi metri di distanza dalla traversa che porta al parcheggio di via Brin due centauri si sono scontrati frontalmente.

Napoli, dopo la morte di Valeria un altro incidente in via Marina

Lo schianto, come rende noto il Mattino, sarebbe avvenuto tra una moto e uno scooter per cause ancora in corso di accertamento. Si sarebbe trattato di un impatto violentissimo che avrebbe sbalzato dalle selle entrambi i conducenti, finiti rovinosamente sull’asfalto.

Entrambi, vivi per miracolo, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale ma pare che non versino in gravi condizioni. Intanto sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale, sezione Infortunistica, che dovranno ricostruire la dinamica della vicenda. Al momento non si esclude l’eccessiva velocità di marcia né l’ipotesi di una manovra azzardata da parte di uno dei due conducenti.

Una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia proprio come quella di Valeria, la donna di 42 anni investita e uccisa in via Brin dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola. Stando agli ultimi aggiornamenti, la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali quando sarebbe stata travolta in pieno da un’auto che transitava sulla corsia preferenziale, in direzione San Giovanni.

Valeria era mamma di due bambini, di 2 e 9 anni, ed era sposata da circa 10 anni con il papà dei suoi figli. Proprio in questi giorni stava programmando un soggiorno di coppia per celebrare il suo anniversario di matrimonio. Il marito, che per lavoro trascorreva lunghi periodi fuori Italia, al momento della tragedia si trovava a Singapore e stesso in giornata ha fatto rientro a Napoli.