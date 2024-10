Paura in Campania, investita una bambina di 11 anni: stava uscendo da scuola

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove una bambina di 11 anni è stata investita da uno scooter dopo essere uscita da scuola. Per fortuna la vittima sta bene e non è in pericolo di vita.

Incidente a Nocera: bambina di 11 anni investita

La bambina, stando a quanto rende noto Il Mattino, stava attraversando la strada quando è stata letteralmente travolta da uno scooter, guidato da un giovane. Pare che il ragazzo abbia tentato di sorpassare due auto che si erano fermate per far passare la ragazzina finendo in pieno contro di lei.

A seguito dell’impatto, la vittima sarebbe finita sull’asfalto. A soccorrerla due agenti della polizia municipale del comando di Nocera Inferiore che si sono precipitati verso di lei. Per fortuna, nonostante lo stato di shock e spavento, la bambina è rimasta illesa.

Gli agenti hanno poi provveduto ad identificare il ragazzo alla guida dello scooter, portandolo al comando. Il giovane è stato denunciato per l’investimento, il sorpasso e la violazione in presenza di striscia continua. Gli sono stati detratti anche nove punti dalla patente.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente avvenuto in Campania in simili circostanze. Soltanto poche settimane fa, a Napoli, ad essere investita era stata Valeria Vertaglio, la giovane mamma 40enne travolta in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Brin. La donna aveva appena lasciato i suoi bambini a scuola quando si è consumato il dramma. Per lei non c’è stato nulla da fare, le lesioni riportate sarebbero risultate troppo gravi ed è morta sul colpo.