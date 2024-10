ECCELLENZA NAPOLETANA. Premiata per uno studio sui tumori: è il primo in Europa

L’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli conquista un altro importante traguardo: la giovane ricercatrice Ottavia Clemente, del team scienziati di uno studio sui tumori endocrini, ha vinto il premio Best Award Abstract per il miglior testo scientifico.

Napoli, ricercatrice del Pascale vince un prestigioso premio

La giovanissima ricercatrice della scuderia di Salvatore Tafuto, direttore del dipartimento di sarcomi e tumori rari del Pascale, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per uno studio clinico di fase 2, primo a chiudersi in Europa, relativo ad una nuova terapia sperimentale nei tumori neuroendocrini metastatici pretrattati.

Si tratta di uno studio iniziato nel 2021 e terminato lo scorso giugno con l’obiettivo di testare l’associazione di due farmaci, un chemioterapico (il temozolomide) che già dà ottimi risultati in questo tipo di neoplasie, e un farmaco (il cabozantinib) attualmente approvato per i tumori della tiroide e quelli renali.

“I tumori neuroendocrini sono neoplasie estremamente rare, meno dello 0,5% di tutti i tumori maligni prendono origine da cellule del sistema neuroendocrino e possono insorgere in qualunque distretto dell’organismo” – ha spiegato la ricercatrice che ha appena ritirato il premio a Palermo.

“Essi sono spesso, proprio per la loro rarità, orfani di trattamenti e pertanto lo studio è nato dall’esigenza di individuare nuove terapie. Ideato dal team del dottor Tafuto, è uno studio multicentrico che vede coinvolti come ricercatori del Pascale, oltre me, le dottoresse Scarpati della Vittoria, Bracigliano e Tornesello, oltre ai ricercatori dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli studi di Palermo”.

I risultati finora raggiunti sembrano promettenti. Ad analisi ed esperimenti ancora in corso, la ricerca ha già prodotto un risultato molto interessante in termini di sopravvivenza libera da malattia a 28,5 mesi in pazienti ampiamente pre-trattati.

Lo studio è registrato sul sito dell’AIOM, sul portale internazionale degli studi clinici (ClinicalTrials.gov) e i dati preliminari sono stati presentati a vari convegni nazionali e internazionali, quali il convegno Itanet di Palermo dove la Clemente ha vinto il premio, AIOM, ESMO e l’ENETS.