M5S lancia in diretta la petizione per una Vesuviana “dignitosa”: dove firmare nel weekend

Una petizione per linee EAV più efficienti, con ripristino dei vecchi orari e treni che tornino a fermare in tutte le stazioni: la raccolta firme lanciata dal M5S e presentata in diretta su Vesuviolive.it.

M5S, petizione ad EAV e Regione per una Circum più efficiente

Sono quattro i comuni che si sono alleati per iniziare una campagna che mira al ripristino di un servizio di trasporto ferroviario extracomunale che raggiunga condizioni dignitose per i pendolari e per i turisti.

I gruppi territoriali del M5S del comune di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco guidati dai rispettivi rappresentanti Rosanna Tremante, Domenico Avolio, Loredana Gargiulo e l’on. Luigi Gallo, lanciano la petizione “Un desiderio chiamato treno” a partire da sabato 26 e domenica 27 ottobre appellandosi all’ ex art. 16 dello Statuto della Regione Campania per affrontare e contrastare i disservizi della Circumvesuviana, gestita da EAV Srl.

La petizione è stata presentata in una diretta live che ha visto la partecipazione in studio dell’on. Luigi Gallo ed il collegamento da remoto del consigliere regionale Gennaro Saiello. Quest’ultimo ha ricordato le attività svolte in Regione Campania negli ultimi 10 anni con l’obiettivo, per nulla raggiunto, di migliorare il servizio di trasporto su rotaia.

Saiello ha inoltre ricordato come l’allora governo Renzi abbia provveduto a ripianare il debito contratto da EAV Srl attraverso Regione Campania: ma anche come a questo provvedimento non sia mai seguito un cambio della dirigenza dell’azienda di trasporti, saldamente guidata da Umberto De Gregorio. “Il governatore De Luca ha l’occasione, in quest’ultimo anno di presidenza, di lasciare un segno positivo della sua esperienza in Regione sul tema dei trasporti: è ormai chiaro che in Campania la mobilità pubblica non è affatto un’eccellenza”, ha dichiarato il consigliere.

Torre, Ercolano, Portici e San Giorgio uniti nella protesta

“L’iniziativa nasce dalle criticità affrontante costantemente e quotidianamente dall’utenza, costituita in buona parte da lavoratori e studenti, oltre che dal lamentato e comprovato danno economico subito da commercianti e imprenditori per il notevole calo del numero dei turisti.” segnala l’on. Luigi Gallo

“I disagi cui sono costretti a convivere gli utenti derivano nello specifico dalla soppressione della quasi totalità delle corse Napoli/Sorrento e viceversa, comprese le fermate intermedie dei treni direttissimi, dai ritardi cronici, dall’omessa manutenzione e sicurezza, causa di guasti e della inevitabile soppressione di corse, dai vagoni sovraffollati e in pessime condizioni igienico-sanitarie.” aggiunge la rappresentante di San Giorgio a Cremano, ex consigliera del M5S Rosanna Tremante.

“La petizione popolare ha il precipuo scopo di chiedere con urgenza il ripristino delle corse Napoli/Sorrento e viceversa per i comuni di San Giorgio a Cremano, di Portici, di Ercolano e di Torre del Greco, la necessaria garanzia per gli utenti di idonee condizioni igienico-sanitarie, di un’adeguata manutenzione dei treni e relativa messa in sicurezza al fine di scongiurare guasti improvvisi e disservizi di ogni genere.” sottolinea Domenico Avolio, già consigliere del M5S di Portici.

Petizione EAV, dove e quando si firma

La rappresentante Loredana Gargiulo del M5S di Ercolano ricorda i dettagli dell’appuntamento: “I punti per la raccolta firme per questo weekend saranno per i giorni 26 e 27 ottobre, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, Via Manzoni n. 96 per San Giorgio a Cremano; Viale L. Da Vinci per Portici, Via IV Novembre (altezza area pedonale) e Piazza Trieste per Ercolano e Corso Vittorio Emanuele (altezza fontana) e di fronte alla Villa Comunale per Torre del Greco”.