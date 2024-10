Napoli tra le città dove i turisti si fermano più a lungo, Manfredi: “Successo travolgente”

Napoli continua a conquistare il cuore dei turisti collocandosi tra le città più attrattive d’Italia e del mondo e attestandosi come uno dei luoghi dove i visitatori si lasciano andare a lunghe permanenze. A confermarlo è il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto durante il tour L’alfabeto del futuro organizzato da La Repubblica.

Turisti innamorati di Napoli: le parole del sindaco Manfredi

“Napoli ha un successo turistico travolgente legato a una combinazione di aspetti: è una città fortemente identitaria, valore che in un mondo globale rafforzerà ancora di più la sua capacità attrattiva, ed è al centro di un distretto turistico straordinario con le isole, i Campi Flegrei, le costiere, Pompei, Ercolano e il Vesuvio” – ha sottolineato il primo cittadino di Napoli.

“Napoli è la città, dopo Roma, con le permanenze più lunghe. Finalmente esiste una narrazione positiva di Napoli. Per anni abbiamo sofferto e invece oggi si parla finalmente bene di Napoli nel mondo e i turisti sono i migliori ambasciatori” – ha continuato.

Un settore che, però, ha bisogno ancora di svilupparsi del tutto: “Uno dei grandi problemi che abbiamo nel settore turistico è la mancanza di manodopera ed è un paradosso per quella che è definita la capitale della disoccupazione italiana. E’ necessario investire nella formazione e nella motivazione dei nostri ragazzi per trasformare il turismo in opportunità di lavoro perché sarebbe un paradosso che i nostri ragazzi non trovino qui lavoro e che gli imprenditori debbano andare a cercare personale all’estero”.

Intanto Napoli si prepara a fare il pieno di turisti anche nel lungo ponte di Ognissanti e, ancor di più, durante le festività natalizie. Una città che, complice il clima favorevole, continua ad attirare flussi di visitatori in ogni periodo dell’anno, incantando i turisti provenienti da ogni parte del mondo.