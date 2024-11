Job Meeting Napoli, l’incontro per chi cerca lavoro con grandi aziende: da Barilla a Autostrade

Giovedì 7 novembre torna Job Meeting Napoli, fra gli eventi di recruiting più attesi di chi è alla ricerca di lavoro che darà la possibilità a studenti universitari e neolaureati di entrare in contatto con le più affermate aziende. L’appuntamento è previsto dalle 9:30 alle 16:30 al Centro Congressi dell’Hotel Ramada.

Lavoro, Job Meeting a Napoli con le più grandi aziende

Dopo la grande affluenza della scorsa edizione, Job Meeting proietterà i giovani verso il mondo del lavoro con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti una experience immersiva con orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali, networking e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i recruiter delle oltre quaranta aziende presenti.

I giovani in cerca di lavoro avranno l’opportunità di conoscere svariate realtà aziendali da vicino, candidarsi alle offerte di lavoro e approfondire come il loro profilo possa trovare oggi la giusta collocazione all’interno delle imprese.

Centinaia le opportunità professionali in tanti settori tra i quali: Agenzie per il lavoro, Chimico e Pharma, Costruzioni e Infrastrutture, Digital e Information Technology, Elettronica, Energia, Consulenza e Revisione Aziendale, Grande distribuzione, Telecomunicazioni e molti altri. Tra le aziende presenti, in cerca di personale, ci saranno: Barilla, Capgemini, DR Automobiles Groupe, Pharmanutra, Gruppo Autostrade per l’Italia, Gruppo FS, NTT DATA e Umana.

Dalle ore 10, sul palco del Job Meeting talk, si altereranno workshop di orientamento a cura di Umana, fra le principali Agenzie per il lavoro in Italia, sulla creazione di curriculum e cover letter efficaci. Alle 14:30 è previsto l’incontro con Cristian Brocchi, ex calciatore di serie A e oggi allenatore.

Spazio poi al corner CV Check con le esperte dell’Area Politiche Attive e Area Orientamento di Umana che effettueranno una consulenza personalizzata one-to-one di 10 minuti sui CV dei partecipanti, oltre a un workshop su temi quali l’importanza del personal branding, della web reputation e del networking.

Nella Community Job Meeting i ragazzi potranno diventare protagonisti partecipando a interviste e survey, scattare foto e ricevere una welcome bag con gadget e tanti materiali utili per sapere di più sul mondo del lavoro. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione obbligatoria tramite il sito ufficiale.