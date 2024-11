Santo ucciso, i genitori dell’assassino: “Con lui sempre un inferno, non siamo pregiudicati”

Hanno scritto una lettera rivolta ai familiari di Santo Romano i genitori del 17enne accusato dell’omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio.

Omicidio Santo Romano, la lettera dei genitori del 17enne

A scrivere la lettera, mostrata dal legale di famiglia Luca Raviele, è stata la mamma di Luigi, il giovane reo confesso del delitto: “Ci rivolgiamo ai genitori, ai nonni, agli zii, ai cugini, la fidanzata, gli amici, a tutta la famiglia e a tutte le persone che amavano Santo. Noi siamo genitori e vi chiediamo scusa, perdono, per ciò che ha fatto nostro figlio, per il dolore terribile che vi è stato inflitto”.

“Per la tragedia che state vivendo, perché perdere un figlio è una cosa inaccettabile, inspiegabile, un dolore che vi accompagnerà per tutta la vita. Nostro figlio ha distrutto la vostra famiglia ma anche la nostra. Noi siamo una famiglia umile, mio marito lavora, abbiamo un camion dei panini. I nostri figli sono stati cresciuti in una famiglia normale di lavoratori”.

“Non sono una pregiudicata, né affiliata ai clan. Ma siamo una famiglia normale, come tante, mio figlio è sempre stato curato e seguito da piccolo dalla neuropsichiatra infantile. Due anni fa è diventato ingestibile e subito presi provvedimenti con i servizi sociali. Rifiutava medicinali e visite. Noi siamo una famiglia sconvolta e distrutta insieme alla vostra. Chiediamo perdono da parte di nostro figlio”.

Intervistato dal TG1, il papà del 17enne ha raccontato: “Mio figlio è sempre stato curato e seguito da piccolo da un neuropsichiatra, è sempre stato ingestibile. C’è stato sempre l’inferno, sempre lui ad aggredirci, a fare delle cose brutte anche verso la mamma, a puntare il coltello verso di lei. Ha fatto una cosa bruttissima sia per noi che per questa famiglia che adesso non ha più un figlio”.