L’assassino di Santo aveva cercato di uccidere anche la mamma: l’aggressione in casa

Hanno chiesto perdono i genitori di Luigi, il 17enne di Barra accusato dell’omicidio di Santo Romano, descrivendo il figlio come un ragazzo complicato che circa due anni avrebbe addirittura cercato di aggredire la madre.

Omicidio Santo, la mamma del 17enne

Diversamente da quanto circolato in rete inizialmente, la mamma dell’indagato non è in carcere e lei stessa nella lettera indirizzata ai familiari di Santo ci ha tenuto a sottolineare: “Noi siamo una famiglia umile, mio marito lavora, abbiamo un camion dei panini. I nostri figli sono stati cresciuti in una famiglia normale di lavoratori”.

“Non sono una pregiudicata, né affiliata ai clan. Ma siamo una famiglia normale, come tante, mio figlio è sempre stato curato e seguito da piccolo dalla neuropsichiatra infantile. Due anni fa è diventato ingestibile e subito presi provvedimenti con i servizi sociali. Rifiutava medicinali e visite. Noi siamo una famiglia sconvolta e distrutta insieme alla vostra. Chiediamo perdono da parte di nostro figlio”.

Il legale del 17enne, nel corso della ricostruzione dei fatti, ha reso noto che il giovane era stato denunciato dalla stessa madre dopo aver tentato di aggredirla probabilmente per ucciderla e in quell’occasione sarebbe stata dichiarata la sua limitata capacità di intendere e di volere per problemi psichiatrici.

“Su incarico del pubblico ministero, per un procedimento attivato nel 2022 su denuncia della madre per un’aggressione in casa da parte del figlio, è stata accertata una capacità di intendere e di volere parziale, la non imputabilità e la pericolosità sociale dovuta a queste patologie. Nel tipo di reazioni che lui ha, non riesce ad avere reazioni proporzionate” – queste le parole dell’avvocato.

Anche il papà del 17enne ha confermato: “Mio figlio è sempre stato curato e seguito da piccolo da un neuropsichiatra, è sempre stato ingestibile. C’è stato sempre l’inferno, sempre lui ad aggredirci, a fare delle cose brutte anche verso la mamma, a puntare il coltello verso di lei. Ha fatto una cosa bruttissima sia per noi che per questa famiglia che adesso non ha più un figlio”.