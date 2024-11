La Pizzeria Sant’Anna è uno di quei luoghi senza tempo in cui ti rifugi quando vuoi farti un regalo. Antonio Tucci è più di un maestro pizzaiolo: rappresenta la storia di un’arte secolare che trasforma l’acqua e la farina in un sorriso.

Ascoltare il racconto del padrone di casa, di come è nata la sua passione e di quando ha deciso di destinare le proprie energie e la propria manualità alla terra natia, ti arricchisce.

Pizzeria Sant’Anna a Torre del Greco, dal 1990 il segreto dell’arte più amata risiede qui

Il ristorante si trova in Piazzale Cesare Battisti numero 4: dal 1990 è il ritrovo di giovani e adulti che scelgono di trascorrere una serata in compagnia, una pausa dal lavoro stressante o che decidono di passare al volo per portare via qualcosa di caldo e saporito dalla vetrina rosticceria.

“Ho capito che questo doveva essere il mio lavoro nel lontano 1975 quando all età di 11 anni all’uscita di scuola mi soffermavo in ogni pizzeria della città ad ammirare come facevano le pizze.

Compiuti i 16 anni abbandonai gli studi e da lì iniziarono le prime esperienze lavorative ove tra una pizzeria e l’altro apprendevo i giusti metodi , i quali mi avrebbero poi spinto un giorno ad aprire una pizzeria tutta mia .

Più crescevo e più la voglia di scrivere la mia storia da pizzaiolo era tanta e infatti nel 1990 dopo aver terminato una stagione lavorativa estiva in Calabria e sapendo che a casa avrei trovato mia moglie pronta ad appoggiarmi in ogni progetto, arrivò il momento di aprire una pizzeria tutta nostra: nacque così la pizzeria sant’Anna.

Ho sempre desiderato di tramandare ai miei figli, tre femmine e un maschio, questo lavoro e a quanto pare ci sono riuscito infatti , insieme a me e la mia amata Lina, ognuno di loro ha scritto una pagina importante di questa pizzeria.

Un poker vincente che mi ha dato la spinta e la consapevolezza che mamma Sant’Anna potesse avere figlie sparse per la città. Infatti proprio perché il mio sogno è quello di farmi trovare in ogni posto della città per dare modo ai torresi di poter gustare le nostre prelibatezze potete trovarci anche in via litoranea ‘Sant’Anna beach’ locale gestito da mia figlia Alessandra e mio genero Riccardo, ma anche in piazza Palomba ‘Sant’ Anna street’ dove trovate mio figlio Luigi cresciuto al mia fianco e con i miei insegnamenti

Antonio è una presenza imprescindibile all’interno della pizzeria, ma nonostante ciò negli anni ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita del fenomeno gastronomico a livello internazionale. Se la pizza è conosciuta in tutto il mondo è anche grazie a lui: “”Dagli anni ’90 faccio parte dell’Associazione dei Pizzaiuoli. Quando sono entrato ero il numero 106, eravamo in pochi, oggi ne siamo in migliaia. Le mie pizze sono arrivate fino agli Stati Uniti d’America. Ancora oggi con alcuni dei miei vecchi colleghi ci scambiamo informazioni per mantenere il movimento sempre ad un livello di eccellenza”.

“Sono amante del mio paese, ho sempre avuto il desiderio di investire qui, volevo farmi conoscere e portare il mio prodotto sulle tavole di tutti gli abitanti di Torre del Greco. Cerco quotidianamente di offrire loro la migliore materia prima possibile, lavorata con tecniche consolidate nei decenni. Pensate, nel 2011 iniziai ad utilizzare il datterino della Così Com’è quando nessuno lo conosceva. Capii subito che aveva una qualità incredibile e gli diedi fiducia: oggi lo trovate in tutti i supermercati”.

Lavorare in pizzeria vuol dire trascorrere lì la gran parte della propria vita: “Sant’Anna è per noi una seconda casa. Siamo qui dall’alba per avviare tutte le preparazioni. Non utilizziamo nulla di congelato, facciamo tutto al momento. Ogni mattina, oltre alla pizzeria, riempiamo la vetrina su strada destinata alla rosticceria. Così anche chi è di passaggio può gustare qualcosa di nostro e ritagliarsi un attimo di felicità”.

Pizzeria, rosticceria, gastronomia: “Sì, facciamo anche cucina tradizionale. Ma non abbiamo un menù fisso, scegliamo quotidianamente cosa offrire ai clienti in base a ciò che più ci ispira sul mercato. Chiaramente i piatti ‘classici’ ci sono sempre”.

Antonio durante la pandemia, nonostante stesse vivendo un periodo commercialmente complicato, ha compiuto un gesto di incredibile solidarietà che a Torre del Greco ricorderanno per sempre: “Era maggio 2020, avevamo appena ristrutturato il locale. Dopo poche settimane fummo obbligati a chiudere, come il resto del paese. Il lockdown è stata una fase molto dura per tutti: io volevo aiutare la gente. Così appena ci consentirono di riaprire, anche se fino alle 9 di sera, decidemmo di regalare pizze a chiunque ce le ordinasse. Ne facemmo quasi 1000”.

Mille pizze regalate alla gente nel periodo più buio della storia recente. Basterebbe solo questo per descrivere Antonio Tucci e la sua Pizzeria Sant’Anna. Il consiglio è però quello di non fermarsi al racconto, ma passare all’assaggio, Magari di una pizza ‘Stella’, “che i turisti chiamano ‘Star'”: in ogni punta c’è il gusto diverso delle pizze più famose. È diventata un vero e proprio must.

Passione, tradizione, innovazione, ma soprattutto qualità altissima. Pizzeria Sant’Anna dal 1990 è fuoco che arde, chiaramente a legna. Provatela. A pranzo, a cena, al volo. Se l’avete già fatto, tornateci. E poi tornateci ancora.