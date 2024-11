Napoli batte tutti in TV, boom di ascolti per L’Amica Geniale: quasi 4 milioni di spettatori

Il ritorno de L’Amica Geniale in TV si rivela ancora una volta un successo: la prima puntata della stagione 4, andata in onda nella serata dell’11 novembre su Rai 1, ha vinto la gara degli ascolti, confermando lo stesso trend degli episodi precedenti.

L’Amica Geniale 4 vince gli ascolti dell’11 novembre

Stando ai dati auditel i primi due episodi de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta hanno interessato 3.682.000 spettatori, pari al 21.1% di share, battendo nettamente la concorrenza. Su Canale 5, La Talpa ha totalizzato 1.917.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Su Italia 1 The Great Wall ha raccolto davanti alla tv 1.203.000 spettatori (6.7% di share) mentre su Rai 2, la replica di Boss in Incognito ha registrato 1.041.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose ha segnato 762.000 spettatori (4.7% di share) e Quarta Repubblica, su Rete 4, 714.000 (5%).

Prosegue, dunque, il successo della serie ambientata a Napoli, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, e giunta ormai al capitolo finale. Qui Elena e Lila, ormai diventate adulte, interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, dovranno fare i conti con i problemi della vita quotidiana, di coppia, familiari e di carriera.

La prima puntata ha visto il susseguirsi di due episodi, intitolati rispettivamente La Separazione e La Dispersione. Dopo il ritorno di Elena dalla Francia, le due amiche si incontrano nuovamente a Napoli. Al centro della scena la storia d’amore tra Elena e Nino Sarratore, interpretato da Maurizio Gifuni, che prenderà una piega negativa quando lei scoprirà che in realtà che lui non ha mai lasciato per davvero sua moglie.