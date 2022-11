Irene Maiorino è la nuova Lila de “L’Amica Geniale 4”: chi è l’attrice

Irene Maiorino sarà la nuova Lila ne L’Amica Geniale 4, la quarta stagione della serie televisiva basata sui romanzi di Elena Ferrante. “Storia della bambina perduta” è il titolo di questo capitolo della saga che giunge così alla sua conclusione.

Elena Maiorino sarà la nuova Lila de L’Amica Geniale 4

La notizia è stata data involontariamente da Parrucche rocchetti, che ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo: “Curiosi di sapere come saranno le nostre protagoniste Elena e Lila?”. Nel post ha taggato Alba Rohrwacher, che com’era già noto interpreta Elena, e proprio Irene Maiorino, il cui nome era già trapelato negli scorsi mesi senza però nessuna ufficialità. Successivamente il post in questione è stato eliminato, ma la notizia aveva già fatto il giro dei social. La Rai e la produzione non si sono ancora espresse.

Chi è Irene Maiorino

Nata a Napoli il 6 settembre 1985, Irene Maiorino è un volto già noto del mondo della televisione italiana. Si è laureata presso l’Università degli studi di Roma 3 nel 2008 e dopo due anni ha ottenuto il suo primo ruolo in TV. Ha interpretato Luisa Gambardella in Baciati dall’Amore, in onda su Canale 5. Ha poi avuto la possibilità di recitare ne Il Tredicesimo Apostolo 2.

Ha lavorato molto a teatro, trasferendosi per un periodo a Parigi, per poi ottenere nel 2016 la parte di Teresa in Gomorra 2 – La serie. Dopo la fiction Sirene si è messa in mostra in 1994, serie con Stefano Accorsi e Miriam Leone, interpretando Alessandra Mussolini.

La trama di “Storia della bambina perduta”

La quarta stagione de L’amica geniale è basata sulle vicende raccontate nell’ultimo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante: Storia della bambina perduta. Lenù si è trasferita in Francia insieme a Nino. Solo lì scopre che l’uomo non ha rotto con la moglie come aveva promesso, ma resta ugualmente insieme a lui. Resta incinta ancora e lo stesso accade a Lila, che aspetta un bambino da Enzo. Le due amiche partoriscono a tre settimane di distanza. Sono due bambine: Elena sceglie di chiamare la bimba Immacolata (Imma) come sua madre che poco dopo muore a causa di un tumore. Anche Lila chiama la figlia come la madre Annunziata, detta Tina. Il rapporto tra le due amiche si stringe sempre di più, specialmente dopo che Elena si trasferisce nell’appartamento sopra a quello di Lila. I tradimenti di Nino continuano e diventano insostenibili.