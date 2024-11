Torna in TV L’Amica Geniale, 10 episodi per il gran finale: cosa succederà a Lila e Lenù

Da Lunedì 11 novembre arriva in TV L’Amica Geniale 4, l’ultimo capitolo della celebre serie partenopea che andrà in onda su Rai 1 e che, stando alle anticipazioni, regalerà un finale che lascerà tutti a bocca aperta.

L’Amica Geniale 4 in TV: quando e anticipazioni

La serie del regista Saverio Costanzo è tratta dall’ultimo libro della saga, intitolato Storia della Bambina Perduta. L’atteso sequel de L’Amica Geniale, reduce dal boom di ascolti con le sue prime 3 stagioni, sarà suddiviso in 10 episodi, trasmessi a partire dall’11 novembre, con cadenza settimanale.

Giunge, così, al termine la storia tratta dai romanzi di Elena Ferrante che vede protagonista la coppia di amiche, Lila e Lenù, ormai diventate adulte ma ancora alle prese con i problemi della vita quotidiana, di coppia, familiari e di carriera.

Nella terza stagione Lenù diventa una scrittrice di successo, sposa Pietro Airota e dà alla luce due bambine ma poi la sua relazione inizia a vacillare e si lascia andare all’amore per una sua vecchia fiamma: Nino Sarratore. Nel frattempo Lila lavora come operaia in una fabbrica di salumi, vive con Enzo e insieme iniziano a studiare informatica per cambiare vita.

Nel quarto capitolo della saga le protagoniste sono ormai cresciute e a vestire i loro panni, prendendo il posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace, saranno Alba Rohrwacher (già voce narrante della serie) e Irene Maiorino. Con loro, nel ruolo di Lino Sarratore, anche il celebre attore Fabrizio Gifuni.

SPOILER. Amica Geniale 4: le anticipazioni

Elena decide di divorziare dal marito e parte per la Francia con Nino. Scopre, però, che lui in realtà non ha mai lasciato la moglie ma sceglie ugualmente di stabilirsi a Napoli e resta incinta di lui. Nel frattempo anche Lila è in attesa di una bambina insieme al suo Enzo ed entrambe danno alla luce le piccole a poche settimane di distanza.

Nel frattempo, dopo i continui tradimenti di Nino, Elena si trasferisce proprio nel palazzo di Lila e il rapporto tra le due torna a rinsaldarsi giorno dopo giorno. Tra drammi e contrasti continui con i Solara c’è un evento che sconvolge la vita di Lila ed Enzo: la scomparsa della loro bambina, durante una passeggiata con Nino e le figlie di Elena.

Alla fine l’uscita di un libro di Elena farà vacillare per sempre i rapporti tra le due amiche. Sarà Gennaro, il primogenito di Lila, ad avvertire Elena della scomparsa anche di sua madre, ormai anziana, ma proprio in quel momento un pacco a sorpresa rivelerà un finale del tutto inaspettato.