L’Amica Geniale torna in TV con il gran finale: data, attori, anticipazioni e prime foto dal set

Grande attesa per L’Amica Geniale 4, la celebre serie partenopea che tornerà in TV con il gran finale della saga, intitolata Storia della Bambina Perduta, a partire dall’11 novembre 2024, dando spazio a nuovi attori che, stando alle anticipazioni, diventeranno i protagonisti di una trama avvincente e sorprendente.

Amica Geniale 4 in TV: data, attori e anticipazioni

La data della messa in onda è stata ufficializzata nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025. L’atteso sequel de L’Amica Geniale, reduce dal boom di ascolti con le sue prime 3 stagioni, sarà suddiviso in 10 episodi, visibili per la prima volta dall’11 novembre.

Giunge, così, al termine la storia tratta dai romanzi di Elena Ferrante che vede protagonista la coppia di amiche, Lila e Lenù, ormai diventate adulte ma ancora alle prese con i problemi della vita quotidiana, di coppia, familiari e di carriera.

A vestire i panni delle inseparabili amiche geniali saranno stavolta Alba Rohrwacher, che interpreterà Elena, e Irene Maiorino, che sarà invece Lila. Con loro, nel ruolo di Lino Sarratore, anche il celebre attore Fabrizio Gifuni. Margherita Mazzucco e Gaia Girace, per questioni di età, hanno detto definitivamente addio ai loro personaggi. Intanto sono state svelate anche le prime foto ufficiali dal set.

SPOILER. Amica Geniale 4: anticipazioni

Elena decide di divorziare dal marito e parte per la Francia con Nino. Scopre, però, che lui in realtà non ha mai lasciato la moglie ma sceglie ugualmente di stabilirsi a Napoli e resta incinta di lui. Nel frattempo anche Lila è in attesa di una bambina insieme al suo Enzo ed entrambe danno alla luce le piccole a poche settimane di distanza.

Nel frattempo, dopo i continui tradimenti di Nino, Elena si trasferisce proprio nel palazzo di Lila e il rapporto tra le due torna a rinsaldarsi giorno dopo giorno. Tra drammi e contrasti continui con i Solara c’è un evento che sconvolge la vita di Lila ed Enzo: la scomparsa della loro bambina, durante una passeggiata con Nino e le figlie di Elena.

Alla fine l’uscita di un libro di Elena farà vacillare per sempre i rapporti tra le due amiche. Sarà Gennaro, il primogenito di Lila, ad avvertire Elena della scomparsa anche di sua madre, ormai anziana, ma proprio in quel momento un pacco a sorpresa rivelerà un finale del tutto inaspettato.