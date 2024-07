Napoli regina in TV, dalle grandi serie partenopee ai capolavori di Eduardo: i palinsesti Rai

Questa mattina nell’Auditorium Centro di Produzione Radio e Tv Rai di Napoli si è svolta la cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025: anche stavolta sono tanti i programmi annunciati e le serie tv ambientate nella città partenopea.

Palinsesti Rai 2024/2025: tante serie ambientate a Napoli

Diversi i programmi annunciati che accompagneranno gli spettatori per la prossima stagione televisiva e che confermano ancora una volta l’eccellenza delle produzioni partenopee, tra le più attese e pronte a segnare ancora una volta numeri record.

La grande fiction torna, infatti, protagonista in tv con i suoi principali titoli di successo: dall’11 novembre andrà in onda L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta, dal 24 novembre al via a Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 con Massimiliano Gallo. Seguiranno altri due capolavori napoletani: Mina Settembre 3 e Mare Fuori 5.

Non mancheranno i nuovi episodi di Un Posto al Sole e altre importanti opere napoletane come Questi Fantasmi, la trasposizione filmica dell’omonimo capolavoro di Eduardo De Filippo, interpretata ancora una volta da Massimiliano Gallo. Saranno trasmesse, inoltre, una serie su Leopardi e una su Mike Bongiorno. Tra le altre serie in programmazione: Brennero, Don Matteo 14, I casi di Teresa Battaglia, Kostas, Libera, Sempre al tuo fianco

Per quanto riguarda l’intrattenimento prime-time la novità principale riguarderà l’arrivo del conduttore e ballerino napoletano Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi: con il celebre gioco dei pacchi, dunque, debutterà per la prima volta sulla rete ammiraglia Rai.

Dall’8 settembre andrà in onda anche Semplicemente Fiorella, una imperdibile festa musicale per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia, ambientata nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla di Roma. Saranno tanti gli amici e i colleghi che la raggiungeranno sul palco per dare vita ad uno show unico e incredibile. Tornano, inoltre, Tale e Quale Show, Tim Music Awards, The Voice Kids, Ballando con le Stelle.