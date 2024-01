Tanta Napoli in TV, arriva L’Amica Geniale 4 tra gravidanze e perdite: data e anticipazioni

Tra le fiction più amate degli ultimi tempi, ambientata nella Napoli degli anni ’50, torna in tv L’Amica Geniale con la stagione 4 intitolata Storia della bambina perduta: ad anticipare la data di messa in onda è stata Maria Pia Ammirati, scrittrice, giornalista e direttrice di Rai Fiction.

Torna L’Amica Geniale 4: data e anticipazioni

La storia tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che tratta le vicende di Lila e Lenù, giunge ormai al capitolo finale. Le due bambine della prima stagione sono ormai cresciute, le loro strade si sono divise, i loro percorsi di vita sono del tutto differenti ma continuano ancora una volta ad intrecciarsi e proprio nell’ultima stagione lo faranno più che mai. Stavolta le protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco lasceranno definitivamente la scena lasciando spazio alle new entry: Irene Maiorino e Alba Rohrwacher.

“L’ultima serie, fedele al quarto libro, sarà molto forte e d’impatto. Il ritorno di Elena a Napoli, il divorzio, due gravidanze, uno strappo. Imperdibile” – ha anticipato la Ammirati nel corso di un’intervista rilasciata a FQ Magazine de Il Fatto Quotidiano.

Quanto all’uscita dei nuovi episodi ha dichiarato: “Con Stefano Coletta, direttore della Distribuzione Rai, abbiamo pensato a una data di messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre. E’ una serie molto femminile, ha dato anche un segnale importante, allora ci piacerebbe farla debuttare il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne“.

SPOILER. Amica Geniale 4: le anticipazioni

Elena decide di divorziare dal marito e parte per la Francia con Nino. Scopre, però, che lui in realtà non ha mai lasciato la moglie ma sceglie ugualmente di stabilirsi a Napoli e resta incinta di lui. Nel frattempo anche Lila è in attesa di una bambina insieme al suo Enzo ed entrambe danno alla luce le piccole a poche settimane di distanza.

Nel frattempo, dopo i continui tradimenti di Nino, Elena si trasferisce proprio nel palazzo di Lila e il rapporto tra le due torna a rinsaldarsi giorno dopo giorno. Tra drammi e contrasti continui con i Solara c’è un evento che sconvolge la vita di Lila ed Enzo: la scomparsa della loro bambina, durante una passeggiata con Nino e le figlie di Elena.

Alla fine l’uscita di un libro di Elena farà vacillare per sempre i rapporti tra le due amiche. Sarà Gennaro, il primogenito di Lila, ad avvertire Elena della scomparsa anche di sua madre, ormai anziana, ma proprio in quel momento un pacco a sorpresa rivelerà un finale del tutto inaspettato.