Mare Fuori 5, iniziate le riprese: chi ha lasciato la serie e chi sono i nuovi personaggi

Sono iniziate ieri le riprese di Mare Fuori 5, la serie napoletana dei record pronta a stupire il pubblico con una nuova avvincente stagione che vedrà l’ingresso di nuovi personaggi e l’uscita di scena definitiva di alcuni degli attori più amati. Novità anche sul fronte regia: al posto di Ivan Silvestrini ci sarà Ludovico Di Martino.

Mare Fuori 5: nuovi personaggi e attori che lasciano la serie

L’ultima puntata di Mare Fuori 4 si è conclusa con il mancato matrimonio di Rosa (Maria Esposito) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) a seguito dell’intervento di donna Wanda (Pia Lanciotti) che mostra alla ragazza la sequenza dell’assassinio di suo padre, don Salvatore (Raiz), scatenando la sua sete di vendetta nei confronti di Edoardo (Matteo Paolillo).

La ragazza lascia, dunque, la maestosa chiesa della cerimonia per recarsi al cimitero dove, nel frattempo, si erano già precipitati Edoardo, Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi) nel tentativo di impossessarsi del patrimonio nascosto dei Ricci. Qualcuno, però, colpisce brutalmente Edoardo senza svelare la sua identità.

Nelle prossime puntate Rosa tornerà ad essere una delle grandi protagoniste così come Carmela (Giovanna Sannino). Incerto il destino di Edoardo che, stavolta, potrebbe essere realmente morto. Del resto lo stesso attore aveva annunciato la fine della sua esperienza in Mare Fuori. A dire addio alla serie è anche il personaggio di Carmine Di Salvo che, dopo l’allontanamento di Rosa, entrando a far parte di un programma di protezione, si rifugia in una nuova casa con la sua piccola Futura. Via anche Crazy J (Clara Soccini) e Kubra (Kyshan Wilson).

Confermata la presenza di Carmine Recano, il comandante Massimo – di recente convolato a nozze con la sua compagna – ma anche di Lucrezia Guidone, la direttrice Sofia. Ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di detenzione sarà ancora una volta Beppe (Vincenzo Ferrera).

In occasione del primo ciak, la produzione ha diffuso uno scatto che ritrae le new entry di quest’anno. Come anticipato da Il Messaggero, ad affiancare i volti noti del cast saranno, infatti, Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, due giovani detenuti provenienti dal Nord Italia. Con loro anche la coppia di amiche formata da Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli. Alfonso Capuozzo farà il suo ingresso nella fiction nei panni di un giovane napoletano finito in cella per la gestione delle piazze mentre con Manuele Velo si riproporrà la figura del “chiattillo“, una costante delle prime stagioni con il personaggio di Filippo interpretato da Nicolas Maupas.