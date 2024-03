Matteo Paolillo lascia Mare Fuori: “Pronto a vestire panni diversi da quelli di Edoardo”

Matteo Paolillo lascia Mare Fuori: l’attore non vestirà più i panni di Edoardo Conte nella stagione 5 della celebre fiction, come rivelato da lui stesso al settimanale Chi.

Matteo Paolillo lascia Mare Fuori: l’addio a Edoardo

L’ipotesi di un addio definitivo era già nell’aria e quasi confermata dal finale della quarta stagione. Probabilmente, infatti, questa volta Edoardo potrebbe non essere sfuggito alla morte che sembra ormai perseguitarlo dalla precedente stagione. Se dopo l’agguato camorristico il giovane detenuto è riuscito a salvarsi, la stessa cosa non sarebbe avvenuta al Cimitero di Poggioreale.

Proprio lì, infatti, Conte si sarebbe recato dopo aver scoperto il nascondiglio del patrimonio del clan Ricci ma qualcuno lo avrebbe colpito alla testa rinchiudendolo all’interno della cappella. Vi sarebbe, dunque, un secondo personaggio che si sarebbe precipitato sul posto prima di lui, prelevando quasi interamente il denaro e tentando di ucciderlo.

Diverse sono le ipotesi avanzate sul misterioso ignoto che si sarebbe scagliato contro Edoardo: da Carmela (Giovanna Sannino) e la sua sete di vendetta al duo formato da Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi) intenzionati a prendere in mano le redini del clan.

Tralasciando le possibili piste, ciò che sembrerebbe certo è il decesso del protagonista: Edoardo non risulterebbe soltanto ferito ma morto per davvero. E lo si evince soprattutto dalle parole dell’attore che, rivolgendosi al settimanale Chi, ha confermato la sua uscita di scena.

Del resto già nei mesi scorsi, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva dichiarato: “Si sa che le cose iniziano e finiscono. Io sono cresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì, sono pronto a indossare panni diversi da quelli di Edoardo. Per esempio, devo girare un film con Valentina De Amicis e poi ho scritto un romanzo. Si intitola 2045 e il tema è il rapporto con la tecnologia, il rischio di allontanarsi dalle proprie emozioni e da ciò che ci rende umani”.

In più aveva annunciato via social di aver preparato un contenuto speciale per salutare il suo personaggio: “Ho fatto un Ep per salutare Edoardo. Ci sono 3 featuring che non vi aspettate, 7 brani presto vostri (uno è Foglie d’Autunno). Al momento non vi dico tutto solo che aprile sarà un mese scoppiettante”.