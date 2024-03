Mare Fuori 5, Matteo Paolillo dice addio ad Edoardo: “Voglio salutarlo così”

Quello di Mare Fuori 4, proprio come successo nella scorsa stagione, è stato un finale aperto, che lascia spazio ai dubbi su quello che sarà il futuro di alcuni personaggi, in particolar modo quello di Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo. Lo stesso attore, tuttavia, sembra aver rivelato il destino del suo personaggio che probabilmente dirà addio definitivamente alla serie.

SPOILER Mare Fuori: Matteo Paolillo e l’addio ad Edoardo

L’ultimo episodio della quarta stagione, già disponibile su RaiPlay e trasmesso su Rai 2 il prossimo 27 marzo, si conclude proprio con Edoardo che, giunto al cimitero di Poggioreale per recuperare il bottino nascosto dei Ricci, viene ferito e rinchiuso all’interno della cappella.

Il colpevole dell’agguato resta ignoto, anche se già impazzano le prime ipotesi sui presunti responsabili. Finora la morte del personaggio non era data per certa: la scena inquadra un Edoardo che sembra realmente in fin di vita, con il volto insanguinato e l’ultima immagine di Teresa (Ludovica Coscione) davanti ai suoi occhi, ma nulla vietava di sperare in un lieto fine.

Già in Mare Fuori 3, Edoardo aveva incassato un colpo mortale, riuscendo poi a sopravvivere miracolosamente, grazie anche al sangue donato dalla sua amante, ritornata poi prepotentemente nella sua vita. Questa volta, però, sarebbe stato proprio Matteo Paolillo a sancire la fine del suo legame con il personaggio, tramite un post diffuso sui suoi canali social.

“In un paesino delle Marche. Felice di questa nuova avventura. Ho preparato tante cose che arriveranno presto. Ho una chicca per voi. Ho fatto un Ep per salutare Edoardo. Ci sono 3 featuring che non vi aspettate, 7 brani presto vostri (uno è Foglie d’Autunno). Al momento non vi dico tutto solo che aprile sarà un mese scoppiettante” – ha scritto Paolillo.

Quel “saluto” ad Edoardo, dunque, fa presagire la fine del personaggio che dovrebbe essere realmente morto per mano di un assassino ancora sconosciuto. Matteo Paolillo farebbe così parte della schiera dei personaggi che abbandoneranno definitivamente la serie.