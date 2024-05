È in corso una ricerca disperata per un passeggero di una nave da crociera che si teme sia caduto in mare nelle acque appena fuori Sydney, a 20 km dalla terraferma. La Pacific Adventure della P&O sarebbe dovuta arrivare nel porto di Sydney prima delle 6 del mattino, ma rimane nelle acque al largo con una ricerca aerea e marittima su larga scala avviata per un passeggero scomparso.

La P&O Cruises, la compagnia crocieristica britannica facente parte del gruppo Carnival Corporation, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha confermato la ricerca ai media, rivelando che il personale sta consolando la famiglia del passeggero scomparso. Ora si sta dirigendo verso il porto e l’arrivo è previsto intorno alle 10:30 di lunedì (ora locale).

Terrore in alto mare, crociera diventa un incubo: passeggero vola dalla nave, è disperso

La nave da crociera Pacific Adventure è la seconda unità della classe Grand, costruita in Italia dai cantieri Fincantieri di Monfalcone e consegnata nel 2001 a Princess Cruises come Golden Princess. Dopo la presentazione ufficiale a Southampton, partì nello stesso anno per il viaggio inaugurale nel Mediterraneo.

Fu battezzata ufficialmente solo dopo circa un anno di servizio, il 17 aprile 2002, da Merlisa George, Miss Isole Vergini Americane 2002, a Saint Thomas. Nel corso della sua carriera ha effettuato crociere nella quasi totalità del globo dal Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi, Nord America, Sud America, Asia Pacifica, Australia. Nel 2017, Carnival Corporation ha annunciato che Golden Princess sarebbe stata, dal 2020, trasferita nella flotta P&O Cruises Australia al posto di Carnival Splendor, come inizialmente preventivato, ristrutturata e adeguata per il mercato australiano e rinominata Pacific Adventure.