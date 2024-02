La chiesa napoletana da sogno delle nozze di Rosa e Carmine in Mare Fuori: dove si trova

Chi ha già visto l’ultima puntata di Mare Fuori 4 non ha potuto fare altro che ammirare con meraviglia una splendida location che fa da sfondo al matrimonio mancato tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo: si tratta della splendida chiesa scelta per le nozze, ovvero il Santuario di Santa Maria a Parete, situato a Liveri, un piccolo Comune rurale in provincia di Napoli.

Mare Fuori: dove si trova la chiesa del matrimonio di Rosa e Carmine

Si tratta di un Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria che, nel 1514, secondo la leggenda, sarebbe apparsa alla pastorella Autilia Scala. Inizialmente la veggente non fu creduta ma successivamente sarebbe stata la Madonna stessa a lasciarle un segno luminoso sul volto per cui tutti finirono per crederla cercando nel punto indicato dalla giovane un’immagine bizantina del IX secolo, raffigurante la Vergine con due angeli ai lati.

Una chiesa storica, immersa nel verde, dotata di una scenografica scala e di una vista mozzafiato dall’alto, con il Vesuvio che si scorge da lontano. Una meraviglia riconosciuta da tutti coloro che hanno seguito, col fiato sospeso, lo scambio di sguardi che avviene tra Rosa (Maria Esposito) e Carmine (Massimiliano Caiazzo), a un passo dal fatidico sì, nella quarta stagione della serie partenopea di successo.

Un orgoglio anche per l’amministrazione comunale di Liveri che ha ospitato la troupe della fiction dei record per portare sotto gli occhi di tutta Italia la bellezza di quel luogo senza tempo. “Su RaiPlay la puntata di Mare Fuori girata al Santuario di Liveri. Sono il sindaco più orgoglioso e felice del mondo. Per Liveri, sempre” – è il post diffuso dal primo cittadino, Raffaele Coppola, sui social.

“Accogliere il cast di Mare Fuori per delle scene così importanti e significative è stata un’esperienza straordinaria. Una grande opportunità per il nostro Comune ma anche una serie infinita di sfide che abbiamo avuto il coraggio di affrontare e vincere insieme. Per Liveri, sempre” – ha continuato, diffondendo alcune foto scattate sul set con gli attori.