Nella classifica dei migliori libri pubblicati dal 2000 ad oggi, stilata dal New York Times in collaborazione con Upshot, al primo posto spicca L’Amica Geniale, il romanzo ambientato a Napoli, scritto da Elena Ferrante, diventato poi una serie televisiva di successo.

L’Amica Geniale sul New York Times: è il libro del secolo

Il prestigioso quotidiano americano ha definito L’Amica Geniale il libro del secolo dopo aver analizzato le preferenze espresse da mezzo migliaio di luminari della letteratura che hanno indicato i volumi secondo loro più apprezzabili.

A conquistare il primato il primo volume della quadrilogia partenopea descritto come “uno dei principali esempi della cosiddetta autofiction, una categoria che ha dominato finora la letteratura del 21esimo secolo”. Secondo il New York Times “leggere questo romanzo indimenticabile e senza scorciatoie è come andare in bicicletta sulla ghiaia: ruvido, scivoloso e esasperante, tutte queste qualità allo stesso tempo”.

In classifica anche Storia della Bambina Perduta, ultimo capitolo della saga che si colloca all’ottantesimo posto, e I Giorni dell’Abbandono che si piazza al 92esimo. Tre titoli che fanno della scrittrice, unica italiana in classifica, l’autrice con più opere incluse nella lista.

E mentre il New York Times esalta il romanzo, il pubblico è già in attesa per la messa in onda della quarta stagione in TV che vedrà Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nei panni di Elena e Lila, al posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace che hanno detto definitivamente addio ai loro personaggi.

Amica Geniale 4: le anticipazioni

Lenù si è trasferita in Francia insieme a Nino. Solo lì scopre che l’uomo non ha rotto con la moglie come aveva promesso, ma resta ugualmente insieme a lui. Resta incinta ancora e lo stesso accade a Lila, che aspetta un bambino da Enzo.

Le due amiche partoriscono a tre settimane di distanza. Sono due bambine: Elena sceglie di chiamare la bimba Immacolata (Imma) come sua madre che poco dopo muore a causa di un tumore. Anche Lila chiama la figlia come la madre Annunziata, detta Tina. Il rapporto tra le due amiche si stringe sempre di più, specialmente dopo che Elena si trasferisce nell’appartamento sopra a quello di Lila. I tradimenti di Nino continuano e diventano insostenibili.