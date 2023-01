La prima foto dal set della quarta stagione de L’Amica Geniale. La casa di produzione Fandango ha pubblicato sui social lo scatto di Eduardo Castaldo, dove vi sono le attrici Alba Rohrwacher e Irene Maiorino che interpretano le nuove Lenù e Lila. Nella foto si vede Lila con le mani sul pancione, una sorta di anticipazione che renderà molto curiosi gli appassionati che non hanno già letto i romanzi di Elena Ferrante.

La prima foto dal set de L’Amica Geniale 4: Lila con il pancione

“Svelata la prima foto ufficiale della quarta e ultima stagione della serie Rai-HBO L’AMICA GENIALE di cui sono attualmente in corso le riprese – si legge – La quarta stagione si basa su “Storia della bambina perduta,” il quarto libro che chiude la tetralogia della Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O. Una produzione di Fandango, The Apartment, Fremantle Italy e Wildside con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment”.

“Completamente rinnovato il cast che vede protagonisti Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Questa stagione è diretta da Laura Bispuri, e i produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con RAI Com”.

La trama di “Storia della bambina perduta”

Le riprese sono iniziate lo scorso dicembre a Napoli. Altre scene saranno girate in Toscana e forse anche a Firenze. La messa in onda de L’Amica Geniale 4 dovrebbe avvenire agli inizi del 2024. La quarta stagione de L’amica geniale è basata sulle vicende raccontate nell’ultimo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante: Storia della bambina perduta. Lenù si è trasferita in Francia insieme a Nino. Solo lì scopre che l’uomo non ha rotto con la moglie come aveva promesso, ma resta ugualmente insieme a lui.

Resta incinta ancora e lo stesso accade a Lila, che aspetta un bambino da Enzo. Le due amiche partoriscono a tre settimane di distanza. Sono due bambine: Elena sceglie di chiamare la bimba Immacolata (Imma) come sua madre che poco dopo muore a causa di un tumore. Anche Lila chiama la figlia come la madre Annunziata, detta Tina. Il rapporto tra le due amiche si stringe sempre di più, specialmente dopo che Elena si trasferisce nell’appartamento sopra a quello di Lila. I tradimenti di Nino continuano e diventano insostenibili.