L’Amica Geniale 4, partono le riprese a Napoli: set in una casa panoramica di Posillipo

L’Amica Geniale 4. Sono iniziate a Napoli le riprese del quarto capitolo della fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Set d’eccezione è via Petrarca che sta ospitando la troupe guidata dal regista Saverio Costanzo. La serie che è ambientata alla fine degli anni Settanta e fino ai Duemila vede le due protagoniste, Lila e Lenù, adulte e che si ritrovano a Napoli. Elena torna in città dopo essersi affermata come scrittrice, mentre Lila non si è mai mossa da qui.

L’attrice e compagna del regista Alba Rohrwacher sarà Lenù, mentre Lila dovrebbe essere interpretata da Irene Maiorino, che andranno a sostituire le giovani Margherita Mazzucco e Gaia Gerace. Le prime scene verranno girate nelle prossime ore, mentre la messa in onda dovrà avvenire ad inizi 2024. Altre scene saranno girate anche in Toscana e forse in Francia.

Posillipo è la location per la nuova e ultima stagione della serie di Rai Uno. Un appartamento di via Petrarca è stato scelto come ambientazione per l’ultimo romanzo della tetralogia “Storia della bambina perduta”

In questa che è una delle strade più panoramiche di Posillipo, è stata ambientata la casa di Elena, che nel quarto e ultimo romanzo, torna a vivere a Napoli insieme a Nino Sarratore. I due, infatti, vanno a vivere in un appartamento di via Tasso, che è però molto stretta e trafficata. Quindi per il set pare sia stata scelta una strada più larga e ugualmente panoramica come via Petrarca.