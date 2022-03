Amica Geniale 4, nuove protagoniste: chi è l’attrice che interpreterà Elena a 60 anni

Cresce già l’attesa per la quarta stagione de ‘L’Amica Geniale’ che vedrà nuove attrici interpretare i ruoli delle due protagoniste: non vedremo soltanto Alba Rohrwacher nei panni di Elena ma anche Elisabetta De Palo che interpreterà la versione anziana del personaggio.

Amica Geniale: Elena da anziana è interpretata da Elisabetta De Palo

L’episodio finale della terza stagione ha visto sbocciare l’amore tra Nino ed Elena, spingendo quest’ultima a partire con lui alla volta di Montpellier. Salita sull’aereo, si reca in bagno, si guarda allo specchio e sorride guardando la ‘nuova’ Elena: non solo una donna adulta ma anche una persona che, proprio come dichiara alla sua amica Lila al telefono, sta per dare una svolta radicale alla sua vita, lasciandosi alle spalle il fallimento del suo matrimonio.

Ed è proprio in quel momento che fa il suo ingresso Alba Rohrwacher, la Lenù adulta che sarà protagonista della quarta stagione tratta dal romanzo ‘Storia della bambina perduta’ di Elena Ferrante. Il personaggio, sul finale, subirà un’ulteriore evoluzione: la Elena giunta alla soglia dei 60 anni sarà interpretata da Elisabetta De Palo, già apparsa nell’esordio della prima serie.

Il primo episodio, dal titolo ‘Le bambole’, si apre proprio con Elena che, durante la notte, viene svegliata da una chiamata di Gennaro, il figlio di Lila ormai adulto. Non trova sua madre da due settimane e chiede aiuto all’amica: “Non la vedi da tanto, è peggiorata”.

Elena risponde di non sapere nulla e di evitare di cercare sia lei che Lila. Poi lo richiama chiedendogli di controllare nel suo armadio. “Non ci sta niente, sono spariti tutti i vestiti, le scarpe, tutto. Ci sta un cassetto dove lei conserve le fotografie. Ha preso le forbici ed ha tolto la sua immagine da tutte le foto. Tutte quelle dove stavamo insieme, anche di quando ero piccolo” – risponde Gennaro.

Elena riattacca e davanti a sé, seduta su una sedia, rivede la Lila bambina che la fissa. Così accende il computer ed inizia a scrivere la loro storia: “Hai sempre voluto esagerare Lila, da piccole e anche ora che siamo vecchie. Adesso non hai voluto portare via solo te, adesso a 60 anni, ma anche cancellare tutta la vita che ti sei lasciata alle spalle. Ti avevo promesso che non lo avrei mai fatto ma sono molto arrabbiata e allora scrivo tutta la tua storia. Questa volta anche io andrò fino in fondo e vediamo chi la spunta”.

Ed è così che inizia il racconto, partendo dall’infanzia delle due protagoniste, arrivando fino all’età adulta. Elisabetta De Palo, dunque, tornerà nella stagione conclusiva, nelle vesti di Lenù, Già volto celebre della tv, la De Palo è un’attrice italiana di teatro, cinema e televisione, nota al grande pubblico per il ruolo di Mirella Bonelli nella soap opera ‘Vivere’. Tra gli altri suoi lavori spiccano ‘Le ragazze di San Frediano’ e il film ‘Sweet sweet Marja’.