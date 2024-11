Desideri avere un sito web o migliorare quello che già possiedi? Vuoi aumentare visibilità e guadagni? Contatta ora Kilobit, la tua web agency di fiducia a Torino. Kilobit.it è una rete di professionisti con esperienza nella programmazione, nel marketing digitale, nella realizzazione di prodotti multimediali e nella stesura di contenuti in chiave SEO. Grazie alla decennale esperienza maturata nei vari settori, Kilobit ha acquisito gli strumenti adatti a far approdare e decollare la tua impresa sul web, offrendo un servizio personalizzato a 360°.

Kilobit.it, la web agency di fiducia che cercavi per aumentare visibilità e guadagni

Mantenendo elevata la qualità dei servizi offerti, Kilobit si impegna a renderli operativi nel più breve tempo possibile. L’agenzia si occupa di creazione siti web, e-commerce, video making, campagne marketing, consulenze SEO e tanto altro. La consegna dei prodotti richiesti avviene in tempi rapidissimi.

Inoltre, Kilobit rimane al tuo fianco per consentirti di gestire al meglio la tua nuova proprietà anche dopo aver ultimato il proprio lavoro. Di qualsiasi consulenza tu abbia bisogno, Kilobit ci sarà sempre.

Perché scegliere Kilobit Web Agency Torino?

Ogni attività commerciale, che sia un’azienda, un negozio fisico o un’impresa di altro tipo oggi deve essere presente sul web. Per non rimanere indietro potresti aver bisogno di costruire un sito internet da zero, ottimizzare quello che già possiedi, realizzare un e-commerce o magari attuare una strategia SEO per posizionarti al meglio su Google. Questi e altri servizi sono a tua disposizione, grazie a Kilobit. La prima consulenza è gratuita!

Perché realizzare un Sito Web?

Avere un sito web è una soluzione efficace per essere presenti online. Ti consente di raggiungere un pubblico globale, rendendo i tuoi servizi accessibili a chiunque, ovunque si trovi. Il sito, attraverso la sua struttura e i suoi contenuti, rappresenta l’identità del tuo marchio, offrendo agli utenti un modo per conoscerlo e familiarizzare con esso.

Presenta la tua offerta in modo chiaro e facilmente comprensibile, migliorando la comunicazione con i clienti e favorendo la loro fidelizzazione. Il sito web funge da biglietto da visita digitale che si adatta e cresce insieme alla tua attività, grazie a continui aggiornamenti con contenuti multimediali, grafica aggiornata e ottimizzazione SEO per garantire la massima visibilità.

Perché realizzare un E-commerce?

Gestire un’attività online è meno costoso rispetto a un negozio fisico. Offre l’opportunità di raggiungere un pubblico più ampio, grazie alla possibilità di superare i limiti geografici e alla comodità per i clienti. Inoltre, può essere ottimizzato e promosso per aumentare la visibilità. Semplifica anche le operazioni finanziarie, le spedizioni e la gestione logistica.

Presenta i tuoi prodotti in modo chiaro e accessibile. In un solo canale, puoi raccogliere recensioni e monitorare l’efficacia delle tue offerte, valutando come i clienti reagiscono ai tuoi prodotti. Riducendo i costi iniziali, hai la possibilità di avviare un’attività con il tuo progetto personale o di espanderti rapidamente e in modo strategico in diversi mercati.

Perché lavorare di SEO e SEA?

Essere presenti online non basta: è fondamentale evitare di trovarsi nelle ultime posizioni dei risultati di ricerca su Google. Le strategie di SEO e SEA offrono modi differenti per migliorare la visibilità e raggiungere le prime posizioni. La SEO si concentra sull’uso di parole chiave e contenuti mirati, con l’obiettivo di generare traffico organico, cioè gratuito, verso il tuo sito o e-commerce.

La SEA, invece, prevede l’inserimento di annunci a pagamento (pay-per-click) per ottenere un incremento rapido di visitatori in un determinato periodo. Questi due approcci si supportano reciprocamente: combinando SEO e SEA, puoi fare in modo che il tuo sito venga trovato da molti più potenziali clienti rispetto alla concorrenza. Un aumento del traffico si traduce infatti in maggiori opportunità di guadagno.

Perché vendere su Amazon®?

Se sei un piccolo produttore, puoi sfruttare una piattaforma consolidata, sicura e di grande portata come Amazon® per aumentare la tua visibilità e migliorare la gestione, la logistica e le vendite. Ma forse non sai come iniziare a vendere su Amazon® in modo vantaggioso per la tua attività?

In questo caso, un servizio pensato appositamente per te, insieme all’esperienza di Kilobit, può fare la differenza. Con il servizio FBA (Fulfillment by Amazon®), puoi delegare ad Amazon® la gestione della logistica, evitando così costi legati al noleggio di magazzini, alla sicurezza e al personale. Questo ti permette di risparmiare tempo ed energie. Inoltre, questi benefici si estendono anche al tuo e-commerce e ad altre piattaforme di vendita.

Ci sono dei costi fissi da considerare, che in alcune situazioni possono essere vantaggiosi, mentre in altre no: tutto dipende da cosa vendi, dal volume delle vendite e dal tuo mercato di riferimento. Ed è qui che entra in gioco Kilobit… niente più dubbi!

Kilobit ha già supportato con successo diversi piccoli produttori nella vendita online, studiando in dettaglio la piattaforma Amazon®. Kilobit vanta una solida esperienza nel marketing digitale e nelle dinamiche dei mercati tradizionali, grazie ad una fitta rete di esperti.

Con la consulenza di Kilobit, saprai esattamente come vendere su Amazon® e non dovrai preoccuparti di creare né gestire il profilo.