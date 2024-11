Dolci più buoni d’Italia, Campania sul podio: le pasticcerie premiate

È stata presentata oggi la 14° edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè, che vede la Campania sul podio delle eccellenze dolciarie d’Italia con ben 54 insegne.

Gambero Rosso: le pasticcerie migliori in Campania

Sono 660 i locali censiti della Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte sale a 33, a cui si aggiunge Iginio Massari, maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita Tre Torte d’Oro.

Due i nuovi locali che entrano a far parte dell’olimpo dell’eccellenza: si tratta della pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro in Veneto e Tiri Bakery & Caffè in Basilicata.

Al primo posto, per qualità, c’è la Lombardia con 9 pasticcerie a pieno punteggio, seguita subito dopo dalla Campania con 6 premi speciali e 9 premiati. Quest’anno nell’ambito della pasticceria da ristorazione trionfano 25 indirizzi rispetto ai 16 della scorsa edizione.

La Campania colleziona ben 54 insegne facendo leva su un’arte pasticciera sempre più affermata che intreccia tradizione e innovazione con maestria unica. Dai classici come sfogliatelle e pastiere fino a prelibatezze reinterpretate in chiave moderna, come i babà gourmet e i dolci ispirati agli agrumi della Costiera Amalfitana, i pasticcieri campani esaltano i sapori e i profumi della loro terra con ricette tradizionali ma anche creative.

Tra le pasticcerie campane ben 6 raggiungono il punteggio pieno aggiudicandosi il titolo delle Tre Torte, 7 spiccano tra le migliori Due Torte mentre tra le new entry si registrano 5 pasticcerie e 3 pastry chef.

Le Tre Torte della Campania

Dolciarte ad Avellino;

Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (SA);

Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (SA);

Pasquale Marigliano a Nola (NA);

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (SA);

Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (SA).

Le migliori Due Torte

Pansa ad Amalfi (SA);

Lombardi a Maddaloni (CE);

Di Costanzo a Napoli;

Pasticceria Celestina a Pollena Trocchia (NA);

De Vivo a Pompei (NA);

Gabbiano a Pompei (NA);

Sirica a San Giorgio a Cremano (NA).

Le new entry

Rock’n frolla a Caserta;

Lisita a Mondragone (CE);

Tizzano a Napoli;

Guantiera a Bacoli (NA);

Raffaele Barbato a Frattaminore (NA).

Pastry chef che hanno ottenuto la Menzione d’Oro