A Napoli arriva la Fiera del Padel e Fitness con 3 giorni di festa: è la prima in Italia

Dal 22 al 24 novembre, dalle 10 alle 20, a Napoli, tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare, arriva Padelness, la prima fiera d’Italia dedicata al padel e al fitness, nonché uno degli eventi ufficiali più attesi di Napoli Capitale dello Sport 2026.

A Napoli la prima fiera d’Italia del Padel e Fitness

La città partenopea diventa capitale internazionale dello sport con la prima fiera ideata e organizzata in Italia per unire i mondi del padel e del fitness. Un progetto vincente di Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco che sono riusciti a mettere insieme pezzi importanti e prestigiosi dei due mondi sportivi e a posizionare Napoli al centro del mondo con il torneo FIP RISE Open femminile e maschile by MCV (montepremi 15 mila euro).

Per l’occasione arriveranno in città giocatori e giocatrici provenienti da ben 15 diversi Paesi del mondo (Italia, Spagna, Argentina, Portogallo, Georgia, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Turchia, Danimarca, Estonia, Stati Uniti). Non mancheranno Vida Macura Maglica, testimonial Extreme Training e guest Padelness 2024, e Jill Cooper (superjump), presentatore internazionale e personaggio televisivo.

In programma anche il torneo disputato tra gli ex calciatori di Serie A: Nick Amoruso, Alessandro Budel, Emanuele Calaiò, German Denis, Mark Iuliano, Nicola Mora, Stefan Schwoch, Ivano Trotta. A raccontare Padelness ci saranno lo youtuber Fabio Ferro, l’attrice e content creator Mirea Flavia Stellato e il comico Vincenzo Comunale.

Il padiglione 4 sarà dedicato al fitness e al wellness con due palchi e quattro aree tematiche: biking in silent, calisthenics by Emanuele Limatola, arti marziali e sleep & recovery. Per il programma wellness si svolgeranno lezioni gratis, convegni e workshop esclusivi mentre per il fitness, oltre a Vida Macura Maglica e Jill Cooper, saranno presenti alcuni dei più grandi trainers tra fit kombat, body fly, funzionale, pilates, yoga e tanto altro.

Nel padiglione 6 saranno montati due campi da padel e un campo da pickleball mentre nel padiglione 5 si terranno le fasi finali dei tornei di categoria maschile e femminile: FIP RISE Open by MCV, torneo Kiss Kiss Padel Cup di terza categoria, torneo Givova di quarta e quinta categoria, tornei tra ex calciatori di serie A, tornei amatoriali, torneo dell’USSI, esibizioni tra campioni di padel e pro under 18.

Il programma padel propone l’incontro tra i più grandi maestri nazionali e internazionali di padel (Rafa Nadal Academy, Martin Echegaray Vales by Sane, Sara D’Ambrogio) con i personal trainer (Giuseppe Zinno, Luca Novati, Andrea De Filippis, Manuela Cerbone, Gaia Scippa e Stefania Pirozzi).

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito ufficiale mentre i biglietti d’ingresso possono essere acquistati sulla piattaforma Azzurro Service al costo di 11,20 euro (8,96 per il ridotto under 12 e over 70).