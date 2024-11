Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 13esima giornata di Serie A. A differenza di quanto si vociferava nei giorni scorsi, Mariani, il direttore di gara in Inter-Napoli, non è stato affatto ‘retrocesso’ per punizione in Serie B, dopo il controverso fischio del fallo di Anguissa su Dumfries che aveva portato ad un calcio di rigore, poi sbagliato da Calhanoglu, accendendo feroci polemiche soprattutto da parte di Antonio Conte.

Mariani, dopo Inter-Napoli nessuna retrocessione in B: sarà al VAR in ben due partite di A

Il 42enne fischietto di Roma sarà infatti regolarmente in massima divisione in questo turno di campionato. L’unica differenza è che invece di dirigere, sarà in sala VAR in ben due partite: Parma-Atalanta e Como-Fiorentina. Il designatore Gianluca Rocchi l’ha punito così.

Serie A, le designazioni arbitrali della 13esima giornata

H. VERONA – INTER Sabato 23/11 h.15.00

COLOMBO (DEI GIUDICI – CECCON) IV: FOURNEAU, VAR: SERRA, AVAR: MARINI

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI (PERETTI – BACCINI) IV: ZUFFERLI, VAR: MAZZOLENI, AVAR: PATERNA

PARMA – ATALANTA Sabato 23/11 h.20.45

MANGANIELLO (PRETI – BHARI) IV: MASSIMI, VAR: MERAVIGLIA, AVAR: MARIANI

GENOA – CAGLIARI Domenica 24/11 h.12.30

SOZZA (TOLFO – DI MONTE) IV: FELICIANI, VAR: MARINI, AVAR: NASCA

COMO – FIORENTINA Domenica 24/11 h.15.00

MARCHETTI (MELI – ALASSIO) IV: SANTORO, VAR: MARIANI, AVAR: SERRA

TORINO – MONZA Domenica 24/11 h.15.00

ABISSO (CECCONI-ZINGARELLI)IV: PRONTERA, VAR: DIONISI, AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – ROMA Domenica 24/11 h. 18.00

MASSA (ROSSI M. – PERROTTI) IV: TREMOLADA, VAR: PATERN, AVAR: FABBRI

LAZIO – BOLOGNA Domenica 24/11 h. 20.45

RAPUANO (BINDONI – TEGONI) IV: COSSO, VAR: PEZZUTO, AVAR: MARESCA

EMPOLI – UDINESE Lunedì 25/11 h. 18.30

MARINELLI (LO CICERO – CORTESE) IV: PERRI, VAR: FABBRI, AVAR: MARESCA

VENEZIA – LECCE Lunedì 25/11 h. 20.45

PAIRETTO (MONDIN – GARZELLI), IV: AYROLDI, VAR: DI BELLO, AVAR: MERAVIGLIA