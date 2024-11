Andrà in onda questa sera, su Rai 1, una nuova puntata de L’Amica Geniale 4, con altri due episodi che, stando alle anticipazioni, non saranno privi di colpi di scena.

L’Amica Geniale 4: le anticipazioni di stasera

La grande fiction partenopea, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, mette in scena l’ultimo capitolo della saga, quello che vede al centro della storia le due protagoniste ormai cresciute: Lenù e Lila, intrepretate rispettivamente da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, dovranno affrontare problemi di vita quotidiana, di coppia, familiari e di carriera.

La puntata che sarà trasmessa questa sera in prima serata si suddivide in due episodi: La frattura e L’imbroglio. Nel primo Elena, che ha dato alla luce una bambina, riceve le visite di amici e parenti. Proprio in una di queste, Immacolata viene colta da un malore, su iniziativa di Lila e Nino Sarratore, viene accompagnata in ospedale. Qui sarà proprio Lila a rimanere accanto a lei per tutta la notte fin quando Marcello ed Elisa decidono di trasferire la donna in una clinica privata.

Nell’episodio successivo è Lila che partorisce a sua volta una femminuccia e decide di chiamarla Tina. Intanto le condizioni di salute di Immacolata precipitano e la donna muore poco dopo. La sua morte segnerà una svolta nella vita di Elena che deciderà di prendere nuovamente in mano la sua vita e soprattutto la sua carriera, iniziando a scrivere un nuovo romanzo.