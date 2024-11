Travolto da un Tir, Emanuele muore a 29 anni: si era sposato pochi mesi fa

E’ Emanuele Iervolino la vittima dell’incidente avvenuto sulla Provinciale a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, nella serata di martedì: conosciuto come dj per feste ed eventi, originario di Pomigliano D’Arco, è morto a soli 29 anni.

Incidente a Gricignano: morto a 29 anni Emanuele Iervolino

Il tragico schianto si sarebbe verificato tra l’auto guidata da Emanuele e un autoarticolato che, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con la vettura che procedeva nel senso opposto e finendo, insieme all’automobile, nella scarpata adiacente l’asse stradale.

Sarebbero stati i vigili del fuoco ad estrarre il suo corpo dalle lamiere ma, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. Risulterebbero feriti, ma non in pericolo di vita, i due occupanti del mezzo pesante. Stando agli ultimi aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente, pare che il tir abbia improvvisamente perso il controllo.

In molti lo conoscevano come Mr. Iervolino per il suo lavoro di deejay a feste ed eventi privati. Soltanto pochi mesi fa, lo scorso giugno, aveva coronato il suo sogno d’amore sposando la sua Francesca. Proprio in uno dei suoi ultimi post aveva condiviso alcuni scatti del lieto evento scrivendo: “Parola d’ordine costruire. Perché chi ama costruisce sempre. Costruisce il rapporto, costruisce una casa, costruisce il futuro. Ma tu vuoi mettere il dire ‘la nostra casa’? Quella in cui invecchieremo, quella in cui ci ameremo, quella in cui litigheremo, faremo pace, ci supporteremo. La nostra casa”.

“Lo ricordo così Emanuele, nel giorno più bello della sua vita con la dolce Francesca, persona che lo ha fatto rivivere. Dopo quello che gli era successo, con morte scampata, mai avrei creduto di commentare questa triste notizia. Addolorato abbraccio Francesca, Roberto con Marilena, suoi splendidi genitori, e Alessia, amata sorella. Sempre nel cuore” – si legge nel messaggio d’addio di un amico.