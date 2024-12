Dalla Casa di Babbo Natale al Villaggio di Marzapane: nel Napoletano apre MerryLand

Il Natale è ormai alle porte e tra pochi giorni un’isola napoletana si trasformerà in un vero e proprio regno della magia: a partire dal 7 dicembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025, le stradine di Forio, ad Ischia (Napoli), daranno vita al MerryLand, un villaggio suddiviso in diversi scenari, abitato da Babbo Natale, gli elfi, l’omino di Pan di Zenzero, Alice nel paese delle meraviglie. Il tutto in una suggestiva atmosfera fatta di installazioni luminose, alberi scintillanti e scenografie da sogno.

A Ischia apre MerryLand: il paese delle meraviglie di Natale

Forio inaugurerà ben 4 diverse aree dedicate al Natale:

Alice in MerryLand : il regno di Alice e di tutti i personaggi della celebre favola dal Bianconiglio alla Regina di Cuori fino al Brucaliffo;

: il regno di Alice e di tutti i personaggi della celebre favola dal Bianconiglio alla Regina di Cuori fino al Brucaliffo; Forio Starline : da Piazza San Gaetano si giungerà in ascensore fino al Polo Nord attraverso un fantastico viaggio per arrivare alla vera Casa di Babbo Natale;

: da Piazza San Gaetano si giungerà in ascensore fino al Polo Nord attraverso un fantastico viaggio per arrivare alla vera Casa di Babbo Natale; Forio Zenzero City : la casa di marzapane dell’inafferrabile omino di pan di zenzero allestita nel Vicoletto del Torrione;

: la casa di marzapane dell’inafferrabile omino di pan di zenzero allestita nel Vicoletto del Torrione; Forio Light Land: tramite un nuovissimo sistema di luminarie tutta Forio sarà illuminata in maniera del tutto nuova, dal waterfront al porto passando per il Torrione, il Soccorso e i Vicoli Saraceni.

Ad arricchire la magia di MerryLand ci saranno anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, presepi artigianali, area street food e brunch oltre a tanti show in programma tra parate, spettacoli, concerti e coro gospel. Ogni giorno piazza Municipio si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico incantato, pronto a sorprendere grandi e piccini.

Non mancherà la partecipazione di alcuni dei più amati comici e cantanti: l’8 dicembre a Panza ci sarà Ciro Giustiniani, il 21 dicembre a Forio si terrà la Notte Bianca con Petit e LDA, il 23 dicembre a Panza sarà Francesco Cicchella ad esibirsi. L’ultima notte dell’anno sarà celebrata con lo show di Forlenzo e la sua band, tra dj set e ballerine.