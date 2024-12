Tragedia nel Napoletano, perde il controllo dell’auto e si schianta: è morto a 24 anni

Un grave incidente si è verificato questa notte a Cardito, in provincia di Napoli, lungo la strada statale 162 dove un ragazzo di soli 24 anni è morto dopo essersi schiantato contro il guardrail.

Incidente a Cardito: è morto un ragazzo di 24 anni

Stando ad una prima ricostruzione, il 24enne era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Lo schianto, avvenuto sulla strada statale 162, nel territorio di Cardito, non avrebbe lasciato scampo al giovane: l’impatto si sarebbe rivelato fatale, causandone la morte.

A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimare la vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione radiomobile di Caivano e della stazione di Crispano per effettuare i rilievi del caso e dare inizio alle indagini.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale che segue di poco quello avvenuto a Palma Campania, ancora in provincia di Napoli, dove un uomo di 38 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto. A perdere la vita in simili circostanze è stato l’operaio campano di 39 anni che è stato investito da un tir sul tratto autostradale dell’A1, nei pressi dell’uscita di Cassino.